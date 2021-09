Xiaomi anuncia sus gafas inteligentes con pantalla microLED integrada

Hace solo unos días os contábamos que Facebook había anunciado sus primeras gafas inteligentes, y no hablamos de realidad virtual, sino un concepto de gafa de sor completamente vestible, de hecho, las ha desarrollado con Ray-Ban y nos permiten grabar vídeos y hacer fotos en cualquier lugar. Xiaomi también había coqueteado con la realidad virtual, pero esta vez se ha animado a lanzar unas gafas con aspecto tradicional, con una montura como pueda ser la de cualquier otra, aunque dotándola de un elemento poco común en este segmento, como es una pantalla microLED. Con ella podremos contar con algo similar a la realidad mixta. Hablamos de las nuevas Xiaomi Smart Glasses, un prototipo de gafas que va a dar mucho de qué hablar.

Unas gafas aún más inteligentes

Las gafas inteligentes no son nada nuevo, de hecho, las hemos visto de todos los tipos en el mercado, el problema hasta ahora es que ningún fabricante ha logrado dar con la tecla que las convierta en un accesorio imprescindible para el día a día. Ese es el gran problema de este producto, que no todos le encuentran un sentido y un uso práctico más allá de la emoción que nos genera estrenarlas durante los primeros días. Ahora Xiaomi presenta un prototipo que pretende acabar con esa inconsistencia de este modelo de producto. Y lo hace con unas gafas que pueden sustituir momentáneamente al móvil, ya que con ellas no será necesario coger el teléfono con la mano para ver nuestras notificaciones.

En lugar de ello podremos verlas cómodamente con las gafas puestas. Estas cuentan con una pantalla microLED en una de sus lentes. Gracias a ella podemos ver contenidos interactivos en ella, como puedan ser las notificaciones del teléfono, los mensajes, o incluso interactuar con el entorno, como lo hace Google Fotos y otras apps traduciendo en tiempo real lo que vemos ante nosotros. Esto se puede conseguir gracias a unas cámaras integradas en las gafas. Este panel microLED es monocromo, y tiene un tamaño de 0,13 pulgadas, con un tamaño mínimo de 2,4x2,02 milímetros, por lo que hablamos de una pantalla muy pequeña. Pero es suficiente para que podamos ver con claridad y nitidez esos contenidos que genera nuestro móvil en forma de notificaciones.

Tiene un brillo muy alto, de hasta 2 millones de nits, esto es algo esencial si tenemos en cuenta que la pantalla debe ser legible en cualquier condición de luz, incluso cuando estamos a plena luz del día. En este caso cuentan con una cámara de fotos y vídeo integrada en la patilla, que cuenta con un sensor de 5 megapíxeles. Para poder conectase con el teléfono cuentan con conectividad Bluetooth y Wifi, por lo que podemos sincronizarnos independientemente de que haya conexión de datos o no. Sin duda la gran diferencia respecto de las de Facebook es que estas cuentan con esa pantalla de tamaño reducido, que permite contar con unas funciones únicas. De momento son un prototipo, por lo que no se sabe nada de su precio o disponibilidad.