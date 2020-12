Xiaomi anuncia otro lector de libros electrónicos para competir con los Kindle de Amazon

Los lectores de libros electrónicos seguramente ya no son el regalo de las Navidades que fueron hace unos años, cuando quien no sabía qué regalar solía optar por este dispositivo, que entonces era un regalo seguro por el gran número de personas que no tenía uno. Pero con el mercado saturado y con los usuarios más que saciados estos dispositivos se han convertido en un nicho de mercado bastante limitado. A pesar de ello los fabricantes siguen lanzando nuevos modelos. Un mercado que sin duda está monopolizado por los Kindle de Amazon, y que deja poco margen para marcas como Xiaomi, que en este caso ha lanzado su segundo modelo de lector de libros electrónicos.

Características del Xiaomi eBook Reader Pro

Estamos ante un nuevo dispositivo que aunque será oficial mañana en China, ya lo conocemos todo sobre él. Además, sabéis que en este campo de los lectores de libros las características suelen estar bastante limitadas, y son muy parecidas entre la mayoría de dispositivos en el mercado. En esta ocasión hablamos de un dispositivo que aunque no las ha desvelado todavía, se espera que mejore en algunos aspectos específicos. Por ejemplo, además de su clásica pantalla de seis pulgadas, es posible que el nuevo lector de libros cuente con el asistente de voz de Xiaomi integrado.

Xiaomi eBook Reader Pro | Xiaomi

Esta función integraría por tanto una característica poco explorada en este tipo de dispositivos, como es la de que funcione como un audiolibro. Por tanto, podríamos pedirle directamente que nos lea los textos de los libros para poder escucharlos mientras hacemos otras cosas. Un lector de libros electrónicos que contando con el apellido Pro, lo normal es que nos ofrezca unas características avanzadas respecto del modelo del anterior modelo. Este contaba con un una pantalla de 6 pulgadas de tinta electrónica. Tenía una densidad de pantalla de 221 píxeles por pulgada, con tecnología anti reflejos.

Un lector con luz indirecta incorporada, gracias a una serie de LED integrados que son compatibles con 24 intensidades diferentes. Cuenta con el procesador Allwinner a 1.8GHz, así como 1GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento interno. Es de esperar que esta nueva versión pueda llegar con algo más de memoria y quizás un procesador más potente, basándose también en Android, esta vez debería ser la versión 9. Curiosamente aunque no se han desvelado características, más allá de las no menos importantes como el diseño, también sabemos el precio al que se pondrá a la venta mañana. Según el anuncio de Xiaomi este será de 139 euros, por lo que se equipará a otros modelos como el Kindle Paperwhite. Veremos finalmente si hay una mejora de verdad o se queda en un nuevo diseño y poco más. Saldremos de dudas mañana mismo.

Un mercado el de los libros electrónicos completamente asentado, y que supone cada vez un porcentaje mayor de la venta de libros en todo el mundo. Las ventajas de estos dispositivos son claras, con una mayor capacidad de transportar libros, miles dentro de su memoria. Aunque lógicamente son muchos los que todavía prefieren el tacto tradicional del papel frente a la pantalla de tinta electrónica.