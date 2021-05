Xiaomi ahora vende una silla de oficina inteligente que controlas desde tu móvil

La firma china nos tiene acostumbrados a dispositivos inteligentes de todos los tipos. Y en muchas ocasiones se trata de objetos que tradicionalmente no han estado conectados y no han contado con capacidades inteligentes. Es el caso de la silla que vende ahora Xiaomi en su plataforma Youpin de crowdfunding. Se trata de una silla de oficina inteligente, que nos ofrece algo más que sentarnos de forma cómoda delante del ordenador. Sino que además cuenta con mucha tecnología, que podemos incluso controlar desde el propio teléfono móvil y sin cables. Una muestra más de que Xiaomi y su ecosistema de empresas no encuentra límites a la hora de crear objetos con tecnología conectada.

Una silla inteligente y saludable

Los que pasamos muchas horas al día delante del ordenador sabemos lo importante que es contar con el equipamiento de oficina adecuado para hacerlo de forma saludable. Es el caso de esta silla, que no solo nos ofrece un diseño ergonómico perfecto para pasar largas jornadas sentados sobre ella, sino que también permite personalizar la experiencia, adaptando su forma a nuestro cuerpo, de manera que sea mucho más sano su uso. Esta silla cuenta con un refuerzo lumbar que se puede adaptar a nuestras necesidades. De hecho podemos aumentar su tamaño para que empuje la espalda y nos mantenga más erguidos.

Silla inteligente Backboro | Xiaomi Youpin

Todo esto se hace de manera automática, bien con los botones que tiene en su lateral, o a través de la app móvil con la que cuenta, ya que se puede conectar de forma inalámbrica a nuestro teléfono. Tanto es así que desde él podemos elegir tanto la posición como el tipo de masaje que vamos a recibir en la zona lumbar. Lo que hace la silla es hinchar la zona lumbar hasta que toca con nosotros, para rellenar ese espacio que queda hasta la silla. Esta zona nos hará un masaje cada hora y además la silla nos invitará a ser más activos y levantarnos tras determinados momentos sentados.

Porque la silla es inteligente, y sabe cuándo estamos sentados y cuando no. En base a eso nos emplazará a hacer ejercicio y levantarnos. También cuando detecte que llevamos más de cinco minutos lejos de la silla, entrará en un modo de reposo para ahorrar energía. Y es que esta silla no tiene por qué estar constantemente enchufada para utilizarse, ya que cuenta con una batería recargable que podemos cargar a través de un puerto ubicado en el lateral de la silla, junto a los botones físicos de control.

Esta batería tiene un tamaño de 5200mAh y nos ofrece una autonomía de cinco o seis días con una sola carga, por lo que tenemos para toda una semana de trabajo sin problemas. Se pone a la venta en China por unos 115 euros al cambio. Y como es habitual habrá que recurrir a la importación para poder hacerse con ella.