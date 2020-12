Xiaomi ahora vende una lámpara Wifi que “mata” el COVID

La pandemia de coronavirus nos ha familiarizado con una serie de dispositivos que de no haber sido por ella no habríamos contemplar nunca en España, básicamente porque nunca habíamos sentido la necesidad de utilizarlos al no sentir esa amenaza de los virus. En esta ocasión nos fijamos en una lámpara inteligente que vende Xiaomi en su plataforma de crowdfunding Youpin. Esta nos ofrece una protección extra, matando los virus con su luz ultravioleta, que como sabemos se ha convertido en uno de los principales remedios para poder acabar con los virus. Un dispositivo que como es habitual se puede controlar fácilmente desde el móvil.

Una lámpara que se controla desde el móvil

La nueva lámpara de desinfección de Xiaoda, una de las que pertenece al ecosistema de apps de los chinos, nos ofrece una tasa de esterilización del 99,9% de los virus. Una lámpara que eso sí hay que utilizar con cierta precaución, ya que como sabéis nunca debemos mirar directamente e esta luz, por los daños que podría causar a nuestra vista, de la misma manera que si lo hiciéramos directamente al sol. En este caso la lámpara cuenta con un mecanismo que limita su uso durante uno segundos. Aunque tiene un modo en el que se puede encender durante 30 minutos para acabar con los virus en una habitación durante ese tiempo. Lógicamente ello dependerá del tamaño de la estancia donde lo coloquemos, ya que será más fácil de desinfectar una habitación más pequeña, donde llegue la luz a todos los rincones.

Lámpara Xiaoai | Xiaomi Youpin

Esta lámpara lanza rayos ultravioleta de 254nm, destruyendo fácilmente la estructura molecular del ADN y ARN de las bacterias. Desde Youpin aseguran que esta lámpara cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias chinas para certificar la utilidad frente al coronavirus. Uno de los aspectos más positivos de esta lámpara es que nos ofrece una protección más efectiva dentro de una estancia, ya que la luz puede llegar a todos los rincones con la potencia que cuenta. Además podemos controlar el funcionamiento de la lámpara desde el teléfono, gracias a la conectividad Wifi con la que cuenta.

De esta manera podemos conectarnos con la app Mijia y encender la lámpara, apagarla o programar su funcionamiento fácilmente. Además se puede vincular a escenas de los diferentes asistentes de voz, en este caso Xiaoai de Xiaomi, por lo que con un comando de voz podemos controlar su funcionamiento. La lámpara cuenta con tres tipos de programa, pudiendo ejecutar programas de desinfección de 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos. El poder máximo de desinfección de la lámpara es para una estancia de 40 metros cuadrados. Esta lámpara de momento como es habitual ha llegado al mercado chino, donde se ha puesto a la venta por 21 euros al cambio, un precio bastante atractivo, más cuando hablamos de un producto que puede hacer más seguro nuestro día a día eliminando todos los virus que haya flotando en el aire de nuestro salón, cocina, habitación y cualquier otra estancia donde su alcance pueda ser suficientemente efectivo.