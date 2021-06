Xiaomi ahora vende una lámpara inteligente LED para monitores curvos

Los monitores curvos se han convertido en algo bastante habitual en los últimos años, no solo en el ámbito profesional, sino también cuando hablamos de videojuegos. Con ellos se consigue una mayor inmersión en los distintos títulos, y se puede disfrutar de una acción mucho más envolvente. Y en este caso no encontramos con un nuevo gadget que vende Xiaomi en su plataforma de crowdfunding Youpin, en la que normalmente empresas de su ecosistema suelen lanzar nuevos dispositivos. Este es una lámpara LED, que tiene forma curva para adaptarse precisamente a esta forma de algunos monitores, y nos ofrece funcionalidades para multitud de usos diferentes del monitor.

Para jugar, trabajar y más

Se trata de un nuevo producto de la firma Lymax, que como decimos es de esas que se mueven alrededor de Xiaomi y venden en su plataforma. Lo importante es que una vez más hablamos de un dispositivo inteligente. La primera peculiaridad de esta lámpara es que se adapta a la forma curva del monitor, por lo que la luz siempre incide sobre la superficie del monitor y además se adapta completamente a la forma de este. Se trata de una lámpara LED RGB, que nos permite disfrutar de una colorida combinación de colores mientras jugamos a nuestros títulos favoritos. Unas luces que por supuesto podremos programar para que el ambiente se adapta también a nuestros gustos.

Lámpara curva Lymax | Xiaomi Youpin

Además estas luces pueden iluminarse en base al sonido que detecta su micrófono, por tanto podrá parpadear si disparamos en un juego o al son de nuestra música favorita. Aunque se adapta a la forma de la pantalla, esta luz solo incide sobre el escritorio, aunque respetando siempre la forma curva del dispositivo. Está adaptado a una curva R1000, compatible con multitud de monitores en el mercado que ya cuentan con este tipo de curvatura. Para su funcionamiento inteligente, cuenta con un procesador ARM, que gestiona los cambios de iluminación gracias a un algoritmo que analiza el sonido circundante para alterar su apariencia.

Puede iluminar con distintas intensidades e iluminaciones | Xiaomi Youpin

Esta lámpara cuenta con un botón en forma de rueda que permite controlar todos los modos disponibles de funcionamiento. Como por ejemplo el modo de luz ambiental, o por ejemplo seleccionando la intensidad de la iluminación. Una luz que se puede ajustar entre 6000K y 2900K, desde una tonalidad completamente blanca a otra más cálida, ideales en su caso para trabajar con una luz natural o leer con una iluminación adecuada. Una lámpara que cuenta con un conector USB tipo C para alimentarla de energía. Algo que nos permitirá no solo alimentarla desde un cargador USB tipo C, sino también con una batería externa con conectividad USB tipo C. Por tanto hay bastante libertad para poder alimentar a esta lámpara de monitor.

Se adapta perfectamente a la mayoría de monitores curvos gracias a un formato de pinza que es muy fácil de instalar. Sin duda uno de los aspectos más interesantes es el de su precio, ya que de momento llega a la plataforma de Xiaomi por poco más de 20 euros. Una lámpara LED que desde luego puede darnos mucho juego tanto si somos gamers como no.