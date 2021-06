Xiaomi ahora vende un alcoholímetro inteligente que sirve como batería externa

La firma china sigue añadiendo nuevos dispositivos a su tienda Youpin, que como sabéis es en realidad una plataforma de crowdfunding que nos ofrece la posibilidad de comprar dispositivos de manera similar a Indiegogo o Kickstarter, aunque en este caso su uso está restringido a China. En esta ocasión nos hemos fijado en un alcoholímetro inteligente, que nos ofrece todas las comodidades que podemos esperar hoy en día de un dispositivo móvil, siendo portable y además especialmente útil en el caso de sufrir un accidente, por lo que esperamos no tener que usarlo nunca.

Si te lo dice este gadget, mejor en un Taxi

No vamos a descubrir ahora a nadie los aspectos negativos de beber. Aunque para algunos pueda ser positivo olvidarse de todo en una noche de Alcohol, en otras ocasiones beber demasiado puede ser sinónimo de un auténtico peligro al volante. Y es que no deberíamos esperar a saber que hemos dado positivo por alcoholemia en un control de la Guardia Civil, sino siempre antes de subirnos al coche y conducirlo. Eso es lo que nos ofrece este alcoholímetro de NexTool, una firma que vende sus dispositivos en la tienda de Xiaomi y que como es habitual le da un toque ultra tecnológico a los productos.

Alcoholímetro de NexTool | Xiaomi Youpin

En este caso se trata de un alcoholímetro que como cualquier otro nos va a dar una lectura del nivel de alcohol en sangre, y por tanto podremos saber si estamos en condiciones o no de coger el volante de un coche, aunque solo por el mero hecho de planteárnoslo no deberíamos hacerlo. Se trata de un dispositivo multiusos, que no solo nos dice estos niveles cuando hacemos la prueba, sino que además incorpora otras funciones ideales para acompañarnos cuando llevamos el dispositivo en el vehículo. La prueba se realiza en apenas tres segundos después de haber soplado a este dispositivo.

Alcoholímetro de NexTool | Xiaomi Youpin

Y en caso de accidente cuenta con los elementos necesarios para poder por un lado cortar el cinturón de seguridad, si por alguna razón este se ha quedado bloqueado en un accidente. Y también permite romper con facilidad los cristales del coche, en el caso de que también estemos atrapados como consecuencia del accidente. Pero más allá de estos usos básicos, también podemos utilizarlo como un banco de energía externo. Porque cuenta con una batería integrada de 4800mAh, lo que quiere decir que podremos cargar por completo un teléfono móvil medio con la energía que puede acumular, si no estamos usando el alcoholímetro, por lo que puede ofrecernos más usos además del principal.

De hecho debe ser uno de sus principales usos, ya que con una sola carga podemos hacer hasta 8.000 test de alcoholemia con una sola carga, por lo que nos sobrará mucha energía para todo lo demás. Por tanto podemos llevarlo en la guantera del coche para que en cualquier momento que lo necesitemos podamos utilizarlo tanto de alcoholímetro como de batería externa. Un dispositivo que curiosamente vale menos que una batería externa, solo 17 euros al cambio. Aunque de momento habrá que importarla al venderse solo en China.