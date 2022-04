El WWDC22 de Apple ya tiene fecha, ¿qué podemos esperar?

Con mucha más antelación de la que suele tener para anunciar sus Keynote, Apple ha desvelado oficialmente cuándo se celebrará la WWDC de 2022. Se trata de una nueva edición de su conferencia de desarrolladores, y gracias a ella será posible conocer las últimas novedades del entorno de software de los de Cupertino, aunque como suele ser habitual, no será lo único, porque Apple siempre se deja para esta ocasión el lanzamiento de algún tipo de hardware, y este año no debería ser la excepción, al fin y al cabo, el WWDC no deja de ser una Keynote de la empresa californiana. Una conferencia que se celebrará el próximo 6 de junio de forma virtual, unas semanas después del Google I/O, conferencia equivalente en el universo de los de Mountain View.

Lo que podemos esperar

Primero lo evidente, y que es el objetivo principal, como es el lanzamiento de las nuevas versiones de los sistemas operativos de Apple. El más importante, iOS 16, que será oficial entonces en esta conferencia, en la que conoceremos sus principales novedades, y más importante, se liberarán ya las primeras betas que permitirán a muchos usuarios probar las nuevas funciones del sistema operativo. Lo mismo pasará con iPadOS, MacOS o WatchOS, los sistemas operativos de las tabletas o los Apple Watch, que como es lógico vendrán cargados de muchas novedades.

WWDC 2022 | Apple

Pero sin duda es en el hardware donde más expectación puede haber por parte del público corriente, ese que no es desarrollador y que no va a estar pendiente de esta Keynote para conocer nuevas APIs de software y otros desarrollos. Estos van a esperar que por lo menos Apple nos deleite con algún dispositivo nuevo. Y descartando por completo cualquier nuevo iPhone, que llegarán en el mes de septiembre, podemos esperar algunos productos secundarios para entonces. No habría que descartar nuevas generaciones de los iMac que el año pasado estrenaron nuevos colores.

Pero las previsiones más ambiciosas hablan de algunas novedades que podrían ser auténticos terremotos en la industria tecnológica. Una sería el lanzamiento de las primeras gafas de realidad virtual de Apple. Sabemos desde hace años que trabajan en ellas, y que su lanzamiento está cerca, pero podría serlo tanto que ahora sí tendríamos un dispositivo de Apple para entrar de lleno en el metaverso, algo que podría despertar un interés repentino por este, más allá de toda la información interesada que estamos conociendo estos últimos meses.

Aunque hay más, porque los más optimistas creen que Apple podría desvelar en esta edición del WWDV el iCar, su primer coche eléctrico. Más bien que desvelar el propio coche, lo que sí podría hacer Apple es anunciar su desarrollo, y todo el software que estaría creando para ello, lo que de alguna manera confirmaría oficialmente la entrada de Apple en este negocio. No en vano sus coches deberán contar con su propio sistema operativo en el futuro, más allá del popular CarPlay que tienen ahora muchos vehículos. Lo normal y esperable, es el lanzamiento de un par o tres de nuevos productos, y tampoco nada espectacular, sino actualizaciones “rutinarias”