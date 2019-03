WhatSim, la tarjeta SIM para usar WhatsApp en todo el mundo a bajo coste

Ya hemos hablado muchas veces del ansiado (y temido) roaming: a qué compañía contratar, dónde te sale más barato, qué otras alternativas hay... Al final, no hay viaje al extranjero que se precie en el que no sigamos teniendo cierta dependencia de estar conectados de manera inmediata y sin arruinarnos.

Pero, oye, ¿y si esos días que vas a estar fuera no necesitas estar constantemente pegado al correo? ¿Y si has ido por puro placer y no necesitas roaming? Ay, amigo, has olvidado algo básico: el Whatsapp. Porque sí, podrás estar unos días en Roma sin correo o sin Facebook, pero, ¿y sin Whatsapp?

Whatsappea en todo el mundo a bajo coste

Si tu tesitura es precisamente esa, que el correo te importa tres pimientos pero no puedes prescindir de Whatsapp, tenemos una buena noticia. Olvídate de consultar los planes de roaming de tu compañía: ya existe una tarjeta que te permite seguir enganchado a este servicio de mensajería sin que tengas que empeñar tu casa tres veces.

Se trata de WhatsSim, una tarjeta SIM con un solo y único objetivo: whatsappear. Introducido en tu smartphone, este dispositivo te permitirá acceder a Whatsapp sin necesidad de que contrates datos de itinerancia adicionales y sin necesidad de conectarte a una Wifi. Si vas por una calle perdida sin Wifi pública, podrás mandar mensajes a través de Whatsapp sin problema.

10 euros al año

Lo mejor de WhatSim seguramente sea su precio: adquirirla solo te va a costar 10 simples euros. Una vez comprada, ya puedes chatear como un loco. La SIM tiene una validez de un año; si pasado ese año quieres renovarla, tendrás que pagar otros diez euros.

Otra buena noticia es que su ámbito de actuación no es pequeño, precisamente. A día de hoy, WhatSim con más de 400 operadores en cerca de 150 países, con lo que muy raro tiene que ser tu destino para que no puedas usarla. Por lo pronto, solo tiene un pequeño problema: su tarifa plana no permite enviar fotos ni vídeos. Si estás en modo supervivencia no lo echarás de menos, pero si necesitas llevar a cabo estas acciones, podrás comprar créditos para hacerlo.

Una idea del creador de Zeromobile

WhatSim no es una idea de la propia Whatsapp, ni mucho menos. En realidad su creador es Manuel Zanella, fundador también de la compañía Zeromobile, que ofrece servicios de telefonía lowcost en Italia.

Precisamente este hecho, que WhatSimhaya sido creada por un operador de telefonía, abre una puerta interesante: ¿se animarán otras compañías telefónicas a lanzar productos similares? ¿Bajarán más sus tarifas de roaming ante la existencia de iniciativas como estas? Pase lo que pase, esperamos que las nuevas noticias sean positivas para los usuarios.