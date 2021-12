WhatsApp: ya puedes escuchar una nota de voz antes de enviarla

Las notas de voz son uno de los medios de comunicación más populares dentro de WhatsApp. Más allá de los mensajes de texto, muchas veces es más sencillo enviar una de estas notas, en las que podemos expresarnos abiertamente y de una manera más rápida. Además, en los últimos meses hemos visto cómo a estas notas han llegado muchas mejoras, y la última de ellas se ha estrenado hace apenas unas horas, tal y como lo ha anunciado la propia WhatsApp. Gracias a ella, vamos a poder escuchar una nota de voz antes de enviarla, algo que sin duda habían pedido muchos usuarios para hacer casi perfecta esta funcionalidad.

Así es la vista previa de los mensajes de voz

Como decimos, es una de esas funciones que se han esperado con ganas en la app, ya que hasta ahora cuando enviábamos un mensaje de voz, no había manera de repasarlo antes de enviarlo, por si habíamos dicho algo que no debíamos, o en definitiva no estábamos contentos con el resultado. Ahora podremos escuchar la nota de voz antes, y después enviarla, para que no haya dudas sobre el contenido y la manera en que lo expresamos.

La nueva interfaz de las notas de voz | Tecnoxplora

Ahora es muy sencillo hacer esto, tal y como nos ha contado WhatsApp en su anuncio oficial de esta nueva funcionalidad. Es muy sencillo, solo hay que seguir estos pasos:

Entra en un chat individual o grupal

Mantén pulsado el icono del micrófono y desliza el dedo hacia arriba para grabar en modo manos libres

Comienza a hablar para grabar la nota

Al acabar, pulsa sobre el icono detener

Ahora selecciona el icono Play para escuchar lo que hemos grabado. También podemos pulsar en cualquier zona de la grabación para escuchar desde ese punto concreto

Pulsa el icono de la papelera para eliminar el mensaje de voz, o bien en el icono de enviar si estamos contentos con la grabación y queremos mandarlo

De esta forma ya no tendrás que lamentarte de ese tono de voz que habías puesto en la nota, o de cosas que no deberías haber dicho. Es algo coherente por otro lado, el que cuando hagamos una nota de voz tengamos todo el control sobre ella, desde que la grabamos, hasta que la enviamos, y que no sea un ejercicio de azar el envío de esta. Esta es la última de las novedades que nos está brindando la app de mensajería, que sin duda cada día es más completa.

Atrás quedaron las turbulencias para la aplicación, con la aprobación de las condiciones de privacidad, que como sabéis, muchos se han negado a aprobar, algo que finalmente no ha tenido consecuencias en sus cuentas, ya que en un momento dado se habló de que perderían privilegios hasta el punto de quedar inservible la app para muchos. Facebook, ahora Meta, hizo lo correcto, y finalmente no ha penalizado a quienes no han aceptado sus condiciones, imaginamos porque al final no han sido tantos los que han tomado esa decisión de negarse a ello.