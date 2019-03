Viuing, la tele desechable para no perderte la moviola cuando estés en un estadio de fútbol

Ya tenemos televisiones de todo tipo: LCD, de plasma, LED, planas, curvas... el principal monitor a través del que consumimos contenido no para de evolucionar y adaptarse a los nuevos formatos de uso de los consumidores.

Sin embargo, hay una parcela en la que las TV aún no tienen un protagonismo demasiado grande a nivel de usuario: los grandes eventos. La pregunta quizá sea: ¿tendría sentido que aumentara su protagonismo? En un evento deportivo, por ejemplo, ¿tiene sentido que cada espectador disponga de una pequeña TV propia para seguir el evento y no perderse ningún detalle? ¿O ninguna TV puede superar la experiencia que otorga estar realmente en el evento?

Una startup catalana diseña la TV de 15 euros

La verdad es que nosotros no sabemos dar respuesta a ninguna de las preguntas anteriores, pero hay tres emprendedores españoles que no solo están convencidos de que tiene sentido darle una TV individual a cada espectador, sino que, de hecho, ya han puesto en marcha un proyecto en esta dirección.

Se trata de Sergio Palomino, Marc García y Toni Felguera, tres emprendedores catalanes que han lanzado Viuing, una TV desechable para este tipo de eventos. El producto está hecho de cartón desechable y dispone de una batería de seis horas, dos ingredientes con los que están desarrollando un producto con un precio al alcance de todos: 15 euros.

La idea de esta startup no es que su dispositivo sea usado por el consumidor individual en su casa, sino por el espectador que acude a un gran evento (en el que a lo mejor está demasiado lejos del 'meollo') y no quiere perderse ningún detalle de lo que está sucediendo sobre el escenario, pista, campo de fútbol, etc. Tras el evento, el espectador puede quedarse con la TV de recuerdo.

En España a partir de junio

Las primeras unidades de Viuing empezarán a comercializarse en España a partir del próximo mes de junio, fecha en la que la startup espera empezar a colocar su producto en los grandes eventos. Su visión, aunque muy enfocada a un nicho concreto, parece clara: cada año, más de 250 millones de personas acuden a este tipo de eventos, con lo que podría tener sentido ofrecer, por 15 euros, un servicio que a día de hoy los smartphones no ofrecen de igual manera.

Pese a su aparentemente corta trayectoria, lo cierto es que las cosas de Viuing no han ido nada mal. Hace unos meses entraron en la aceleradora Conector, una experiencia que, sumada al desarrollo de su producto, les acaba de permitir levantar una ronda de financiación de 700.000 euros, a la que han acudido importantes fondos de inversión como Inveready, Sitka Capital, el grupo ITnet o la Fundación Bankinter para la Innovación, entre otros.