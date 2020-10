Virtuix Omni One, una plataforma que te permitirá correr y agacharte en juegos de realidad virtual

La realidad virtual ha llegado para quedarse. Si bien es cierto que esta tecnología se está implementando en los hogares muy lentamente (principalmente por el coste de gafas compatibles y requisitos técnicos necesarios para su uso), está claro que es el futuro del entretenimiento. Y poco a poco vamos viendo más motivos para apostar por un periférico de este tipo. ¿El último ejemplo? La base VR Virtuix Omni One, un producto que conseguirá la mejor sensación de inmersión al jugar a títulos VR.

Destacar que Virtuix es una startup especializada en soluciones de realidad virtual, y que cuentan con una plataforma que permite correr, saltar y agacharte físicamente mientras disfrutas de juegos VR. Su primer modelo estaba destinado a salas de juegos. Pero ahora han dado un paso más al anunciar la llegada de Virtuix Omni One, una versión para hogares y que estará disponible a mediados de 2021 a un precio que rondará los 1700 euros.

Virtuix Omni One | Virtuix

Así es Virtuix Omni One, la plataforma que te hará creer que estás dentro del juego

Decir que esta versión para hogares ha seguido los pasos del primer modelo. De esta manera, Virtuix ha apostado por la financiación colectiva para lanzar adelante a este proyecto. Y viendo las posibilidades que ofrece la plataforma VR Omni One, está claro que su éxito va a ser arrollador. Para empezar, podrás correr, saltar o agacharte como si estuvieras en un escenario real. A esto hay que sumarle el hecho de que, el equipo detrás del desarrollo de este complemento para tus gafas de realidad virtual, busca conseguir la mayor compatibilidad posible.

Y es que, la Virtuix Omni One será compatible con 30 títulos desde su lanzamiento, incluyendo juegos de la talla de Call of Duty. De esta manera, los principales shooters del sector serán perfectamente compatibles con este dispositivo. Además, el equipo de diseño ha tenido en cuenta la singularidad de cualquier hogar medio. De esta manera, las dimensiones de la nueva plataforma son notablemente inferiores a las del primer modelo, para que puedas guardarla en cualquier rincón mientras no la uses sin que ocupe la mitad de tu salón.

Por otro lado, hay que destacar que las posibilidades que ofrece la plataforma Virtuix Omni One son realmente variadas. Además de poder conseguir la mejor sensación de inmersión, este gadget se podrá convertir en un gimnasio personal. Y la idea de poder salir a correr utilizando Google Street View para que tu sesión de running sea en la ciudad que te apetezca, es un valor muy a tener en cuenta. El único problema de este sistema es que hay que estar en buena forma física para poder utilizarlo. Si no, al poco rato de estar agachándote, saltando y corriendo acabarás dejando la plataforma para utilizar un mando más tradicional.

De todas formas, estamos ante un producto muy interesante para sacarle el máximo partido a los juegos de acción VR. Si te interesa comprar la plataforma Virtuix Omni One, puedes acceder a este enlace para poder ayudar a que este proyecto de financiación colectiva salga adelante.