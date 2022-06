Las ventajas de tener un hogar conectado cuando sales de vacaciones en verano

La época estival es el momento del año en que más tiempo pasamos fuera de casa, ya sea pasando unos días en el lugar elegido para las merecidas vacaciones o en excursiones y salidas de un día. Son muchos los imprevistos que pueden surgir y para los que tener un hogar conectado nos puede ayudar en estas ocasiones.

Ventajas de un hogar conectado en verano

Desde hace tiempo la domótica es algo a la mano de cualquiera, ya no hace falta gastar miles de euros en automatizar o hacer inteligente nuestra casa. Hay soluciones para todos los bolsillos. Por lo que cada vez es más habitual encontrar dispositivos que nos hacen la vida un poco más fácil aportando soluciones a nuestro día a día.

Desde las clásicas bombillas Wifi con las que podemos encender y apagar la luces a distancia consiguiendo así una mayor eficiencia energética en nuestro hogar. Así como otros dispositivos como enchufes, sensores o pequeños electrodomésticos inteligentes que podemos controlar, aunque no nos en encontremos en nuestro hogar.

Gestionando las persianas desde el móvil | Delta Dore

Tener control de las luces de nuestra casa a distancia nos permite hacer un uso disuasorio de estás. No es suficiente con automatizar el encendido y apagado de las mismas a una hora determinada. Pues con un poco de observación y tras varios días de vigilancia revelarán que todos los días a la misma hora se encienden y se apagan de forma automática, señal inequívoca de que no estamos en casa. Tener un control a distancia de estas nos permite gestionarlas de forma independiente encendiendo estas y apagándolas trascurridos unos minutos tal y como haríamos cotidianamente, dando la sensación de que hay alguien en el interior de la casa. Pero no sólo las luces sino el uso de otros dispositivos como encender o apagar el televisor, o poner en marcha cualquier electrodoméstico como lo haríamos habitualmente si nos encontráramos en casa.

Pero no son los únicos como bien apunta Delta Dore, empresa dedicada a las soluciones domóticas tener un hogar conectado nos abre un mundo de posibilidades y es de mucha ayuda en verano. Con soluciones con las que podemos gestionar la apertura y cierre de persianas y toldos. No sólo siguiendo la programación establecida, también podemos reaccionar ante improvistos como las tormentas de verano. Estas originan fuertes rachas de viento y agua, un hogar conectado nos permite replegar los toldos si los hemos dejado abierto para evitar daños llegado el momento. Sin necesidad de desplazarnos hasta el lugar y con la única ayuda de nuestro móvil y datos móviles.

No es raro dejarnos una ventana abierta en verano, por lo que si disponemos de cámaras de seguridad con avisos de actividad podemos ver en cada momento que es lo que está pasando en nuestro hogar y mantenernos informados si hay algún movimiento cercano que pueda poner en peligro nuestro hogar. Los sistemas de vigilancia conectados nos permiten comprobar en tiempo real lo que acontece en nuestros hogares mientras permanecemos fuera. Una solución fácil y sencilla con la que poner rápida solución a problemas cotidianos.