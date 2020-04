Estos días de confinamiento y teletrabajo ha disparado el consumo de datos en todo el mundo, lo que está llevando a muchas empresas a limitar precisamente este consumo con el objetivo de no saturar las redes. Ya son muchos los servicios que están limitando este consumo de datos, y es ahora uno de los pesos pesados de la industria quien también limita el consumo de datos rebajando la calidad de los contenidos. Ahora también estas rebajas en la calidad van a afectar a uno de los dispositivos y servicios más populares de Google, como es Chromecast, os contamos todo lo que ahora reduce su resolución para poder limitar ese consumo de datos.

Chromecast y Ambient Mode reducen los datos

Como sabéis, si tenéis un Chromecast, cuando no lo estamos utilizando se activa el Ambient Mode, que no es otra cosa que un salvapantallas en el que vamos viendo una sucesión de imágenes, que podemos personalizar a nuestro gusto, o bien de una manera aleatoria. Lo que ha comunicado ahora Google es que va a limitar las rotaciones de estas imágenes cuando está el Chromecast en espera, por tanto las imágenes cambiarán cada más tiempo. Esto lógicamente ayuda a que se carguen menos imágenes y que por tanto el volumen de datos manejado sea menor. Pero no solo eso, porque también se va a limitar la resolución de las imágenes que aparecen en este modo ambiente.

LED del Chromecast | Tecnoxplora

Por tanto no solo se cargarán menos imágenes, sino que estas además lo harán con menos calidad, lo que lógicamente aliviará la carga de datos en la red. Es muy posible que los cambios que introduce ahora Google no los notemos en demasía, pero estos van ayudar mucho al volumen de datos a nivel mundial, con la pequeña contribución de cada uno de los dispositivos de Google. Desde Google han comunicado oficialmente que los cambios en los hábitos de las personas con la crisis del COVID-19 les han llevado a tomar esta decisión.

“Estamos cambiando la velocidad de rotación de las presentaciones de fotos en modo ambiente en Chromecast, y reduciendo ligeramente la resolución de las imágenes en esas presentaciones. Es posible que estos cambios no se noten, pero esperamos que ayuden a mejorar las velocidades de Internet en el hogar y comunidades. Cuando los recursos de Internet estén menos saturados, regresaremos a la configuración anterior”.

Por tanto si estos días notáis que el carrusel de imágenes de Chromecast rota con menos velocidad y que quizás las imágenes que se muestren no tienen tanta calidad como antes, es por una buena razón, y no le pasará nada absolutamente a tu Chromecast. Pequeños gestos que van a ayudar a que los sistemas y redes de todo el planeta no se vean saturadas, o al menos no tanto como podría ocurrir de utilizar todos los servicios de streaming a pleno rendimiento, ya son muchos los servicios de este tipo que han tomado la misma medida. Tampoco se puede entender como un gran sacrificio, porque nuestros envíos a Chromecast se van a seguir viendo con bastante calidad.