¿Vas a comprar una cerradura inteligente? Toma nota de esto antes de decidirte

Las diferentes estaciones del año, traen consigo los cambios de temperatura y la alteración de muchos elementos en nuestros hogares. Algo que debemos tener en cuenta si estamos pensando por ejemplo en instalar una cerradura inteligente. Esto sucede sobre todo en las puertas que se encuentran al aire libre.

La puerta de tu casa de la calle, esto tienes que tener en cuenta

Tener la puerta de entrada a nuestros domicilios a pie de calle tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, un acceso más rápido a nuestro domicilio, así como controlar que pasa frente a nuestra fachada. Pero también tiene una serie de inconvenientes, sobre todo la exposición a los elementos y a los cambios de temperaturas. Estos pueden afectar negativamente tanto a la puerta como al funcionamiento de las cerraduras.

Nuki pone a la venta en España sus dos nuevas cerraduras inteligentes | Nuki

Si estás pensando en instalar una cerradura inteligente, debes tener muy en cuenta estos cambios, ya que puede que no puedas abrir. Dependiendo del tipo de cerradura que instalemos, puede que tengamos o no que cambiar el bombillo el problema es que no todas las cerraduras permiten la apertura de estas cuando tienen puesta una llave en uno de sus extremos. Algo necesario en algunos modelos, de manera que, al instalar la cerradura, en el interior, podemos irnos olvidando de usar la llave en el exterior. Por lo que es prioritario, si no tenemos otra vía de acceso a la vivienda, comprobar este aspecto, ya que si falla la cerradura no podremos acceder, teniendo que llamar a un cerrajero, para que nos abra.

La humedad o la falta de ella, hace que tanto los marcos de las puertas como estás cambien su volumen, dificultando la apertura o el cierre de las mismas. Lo mismo pasa con el frío y las puertas de metal. El frío las contrae haciendo incluso que sea imposible mantenerlas cerradas, mientras que el calor las dilata imposibilitando la apertura.

Por lo que, si instalas una cerradura inteligente, casi con toda probabilidad, tendrás que llevar a cabo ajustes de forma periódica. Y a su vez, calibrar la cerradura para adecuarse a las necesidades de cada momento. Por lo que no es recomendable llevar a cabo ajustes drásticos, puede que en el momento de instalarla cumpla su función a la perfección, pero que transcurrido un tiempo este ajuste nos suponga un inconveniente. Tener en cuenta estos aspectos, nos ayudará a evitar algún que otro problema.

La principal ventaja de instalar una cerradura inteligente es la de poder acceder sin necesidad de usar una llave física. Podemos incluso abrir la puerta a cualquier visitante haciéndolos directamente con la ayuda de nuestro teléfono móvil, con comandos de voz a un asistente,con nuestro Smartwatch, usando la huella dactilar, usando un teclado físico y en otros modelos usando el NFC de nuestro móvil en un pequeño botón. Además, con realizar labores de control de acceso y saber quién ha salido o entrado en todo momento de casa.