¿Usar Google Maps en pantallas de tinta electrónica? Una experiencia muy recomendable

Los e-book se han convertido en un dispositivo indispensable para los amantes de la lectura. Sus pantallas con tinta electrónica, además de mejorar la visualidad, sobre todo en ambientes con mucha luz, supone un ahorro de energía. A continuación, te contamos cómo ver los mapas en tu libro electrónico.

Tus mapas en tu e-book

Los e-books, gozan de gran popularidad entre los usuarios, son muchos los modelos que podemos encontrar en el mercado, pero no todos nos ofrecen la opción de instalar aplicaciones y de ver sus contenidos en color. Por lo que debemos conoce cuales son nuestras necesidades antes de elegir que comprar. Pero si ya dispones de un e-book con sistema Android, podrás sacarle aún más partido consultando tus mapas.

BOOX Go Color 7 | BOOX

Una de las grandes ventajas de los e-book con sistema operativo Android, entre los que encontramos cada vez más fabricantes, es que podemos instalar cualquier aplicación compatible con su sistema, incluso la app de mapas de Google. Disfrutar de la lectura, no es lo único que podemos hacer con estos dispositivos polivalentes. Además de gestionar nuestro correo electrónico o enviar mensajes a través de app de mensajería instantánea, también podemos instalar otras aplicaciones como Google Maps. Ya sea a través de la versión web a través del navegador de internet o descargando la app desde la tienda de aplicaciones de Google.

Google Maps | Freepik

Si optamos por instalar la app en nuestro dispositivo, podemos hacer uso de ella del mismo modo que lo hacemos en otros dispositivos. Pero alguna que otra ventaja. Además de ver los mapas a un mayor tamaño que si lo abriéramos en un móvil, en condiciones de sol y mucha iluminación no tendremos problemas para visualizar tanto el plano como las indicaciones, Sin reflejos y sin problemas con la iluminación de la pantalla.

Otra de las grandes ventajas que nos ofrece ver los mapas en una pantalla de tinta electrónica es el bajo consumo de energía. Si no queremos gastar la batería de nuestro móvil, hacer uso de este dispositivo puede ser una buena opción. Debemos recordar que, en las pantallas de tinta electrónica, no existen pixeles que iluminar, sino que la tinta se activa o no en función del contenido de la pantalla. Aunque tenemos la opción de retroiluminar la pantalla, para mejorar la visibilidad, el gasto de energía es infinitamente menor que el caso de las pantallas convencionales.

Por lo que es una alternativa real al uso del móvil y otros dispositivos con pantalla convencionales. Tal vez una de las desventajas de su uso cuando lo usamos en el coche, sea su tamaño, por el hecho de tener que ubicarlos en un lugar que sea visible y que no nos impida concentrarnos en la conducción. Aunque es algo que podemos solventar con un soporte adecuado. Por lo que no solo podemos consultar los mapas a todo color, sino que también podemos seguir las indicaciones, tanto la navegación en el mismo propio mapa y tanto con las indicaciones verbales a través de sus altavoces.