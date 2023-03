Lo último de Tesla es un botellín de cerveza inspirado en el Cybertruck

En un medio como TecnoXplora normalmente no hablaríamos de una manzana, es lo último de lo que se me hubiera ocurrido hablar. Pero si está Tesla de por medio, la cosa cambia, y es exactamente lo que ha pasado ahora. Porque hemos conocido que la empresa de Elon Musk ha lanzado un producto muy especial, en la línea de otros tantos que ha lanzado en los últimos años, productos cotidianos basados en sus propios vehículos. Y es lo que ha pasado con la cerveza que ha lanzado ahora Tesla, que como os podéis imaginar, es más bien un producto de colección que una simple cerveza.

Así es la TeslaBier

Sin duda otra cosa no sabemos, pero desde luego si algo son en Tesla, es creativos a la hora de expandir sus negocios. Y es que ahora se les ha ocurrido celebrar su futurista furgoneta con una cerveza que estamos seguros va a causar sensación entre los seguidores de la marca y de Musk. Un producto que seguramente esté llamado a ser un objeto de culto y colección dentro de unos años, como prácticamente todo lo que lanza la empresa en su tienda.

Los tres botellines de Gigabier | Tesla

Lo más llamativo de esta cerveza es sin duda su botella, que como no podía ser de otra forma derrocha diseño, precisamente porque se basa en el del propio Cybertruck. Una botella que tiene una capacidad de 330ml, y que simula la forma del característico coche de Tesla. Esta no solo celebra al vehículo de la marca, sino sobre todo los 500 años de tradición alemana fabricando cervezas en bajo el estándar Reinheitsgebot. Se trata de una cerveza de estilo Pilsener, que ha sido elaborada en Berlín con una variedad Cyberhop, que os podéis imaginar es ese toque Cyber con el que impregna todo la firma de Musk.

Está conformada literalmente y según Tesla, por “notas de cítricos, bergamota y fruta dulce” algo que evidentemente a los entendidos les podrá dar una idea de lo que se van a encontrar en su interior. Para el resto de los mortales no deja de ser cerveza sin más. Pero no nos engañemos, el verdadero valor de estas cervezas está en dos aspectos. En su tirada limitada, y en su diseño externo, que desde luego no pasa desapercibido y podría convertirse en un buen ejemplo de decoración para nuestro hogar.

Solo se venden en pack de tres unidades, que tiene un precio de 89 euros. Y junto con cada botella se entrega una funda de color negro, sin costuras, que incluye una marca de agua de Giga que brilla en la oscuridad. Sin duda un producto que no dudamos que se va a agotar rápido, y que es carne de subastas en Internet dentro de cuatro o cinco años a precios desorbitados. Así que, si queréis hacer una buena inversión, puede que no sea una mala idea comprar uno de estos packs de tres cervezas. Porque además de decorar vuestro hogar durante unos años, es probable que nos aporte un buen retorno pasado un tiempo. Y si eso no pasa, siempre te las podrás beber con los amigos.