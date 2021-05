Cómo corregir cualquier texto sin instalar apps en tu móvil o PC

Si hay un tipo de programas que nos han venido acompañando a lo largo de los últimos años estos han sido sin duda los relacionados con la edición de texto y similares relacionados con la ofimática. Pero lejos de lo que pueda parecer, no todas las personas pueden acceder a un editor de textos como tal, y al menos no han recurrido a ellos para poder componer sus textos. Si has podido editar un texto y antes de enviarlo quieres asegurarte de que no tenga faltas de ortografía, puedes optar por un corrector de textos online, que nos permite realizar esta tarea en poco tiempo. Y además sin tener que instalar nada.

Accede a un corrector online

Es la mejor solución en estas ocasiones, acceder a un corrector complementario que pueda corregir nuestros textos fácilmente. Para ello es posible acceder a un corrector online, que como podéis imaginar ofrece unas características ideales para poder corregir nuestros textos en cualquier momento independientemente de estar utilizando un dispositivo u otro. Al ser online podemos usarlo tanto en el PC como en el móvil o la tableta, ya que solo hará falta acceder a través del navegador web de este dispositivo. Pues bien, lo único que debemos hacer es entrar en alguno de estos correctores online, que como veis nos ofrecen este mismo servicio.

En las tres ocasiones el funcionamiento es bastante parecido, ya que lo único que debemos hacer es pegar el texto en la ventana donde se abre el navegador. Una vez dentro veremos cómo al pegar el texto aparecerán subrayados en color rojo las palabras en las que hay algún tipo de falta de ortografía. A partir de ahí es todo muy sencillo, porque al pulsar con el cursor del ratón sobre alguna de estas palabras resaltadas aparecerán en una ventana emergente las palabras escritas correctamente.

Corrector online | Tecnoxplora

Solo tendremos que pulsar sobre la opción que se adapta a nuestro texto o que contiene la palabra que realmente queríamos escribir, o al menos bien escrita. Una vez que hayamos hecho este proceso con todas las palabras resaltadas podremos considerar como que el documento ya está completamente corregido. Ahora solo tendremos que seleccionarlo, copiarlo, y pegarlo de nuevo en el lugar que creamos conveniente para compartirlo o para añadirlo a un texto existente. Aquí las opciones son infinitas, y seremos nosotros los que pondremos los límites.

Lo mejor de todo esto es que no tenemos que instalar ninguna app, por lo que podemos recurrir al corrector siempre que necesitemos desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tengamos una conexión a Internet activa en ese dispositivo. Es la manera más sencilla y socorrida de corregir un texto si por casualidad la herramienta que hemos utilizado para escribir no cuenta con uno de estos correctores. Aunque es verdad que la mayoría de teclados para los móviles hoy en día cuentan con este tipo de correctores. Pero quizás sea un tanto desesperante escribir un gran texto desde el móvil, y sea mejor entonces corregirlo todo desde una de estas herramientas.