La última novedad de Instagram enfurece a los usuarios: algunos se plantean abandonarla

Las redes sociales no son ninguna primera necesidad, ni mucho menos, pero desde luego que es uno de los medios de comunicación más potentes cuando hablamos de proyectar una imagen personal o de nuestro negocio de la forma más directa posible a personas que nos rodean. No es plato de gusto tener que cambiarse de red social y empezar de nuevo en otra, con todo lo que ello supone, pero es algo que muchos usuarios de Instagram se están planteando hacer después de comprobar cuáles son los últimos planes de la red social de Meta.

La publicidad aumenta su presencia en Instagram

Que la publicidad es necesaria para la supervivencia de los medios de comunicación es algo obvio, y que no vamos a descubrir ahora. Pero es verdad que esta puede llegar a ser molesta en momentos especialmente poco oportunos, o en los que no estábamos acostumbrados a lidiar con ella. La nueva funcionalidad en cuestión se llama Ad Breaks, algo así como pausas publicitarias, y os podéis imaginar de qué estamos hablando, eso precisamente, de anuncios.

Básicamente son anuncios que aparecen en el feed de Instagram, mientras lo ojeamos, y que tiene una duración de entre 3 y 5 segundos. Estos además no se pueden omitir, por lo que hay que verlos obligatoriamente. Esto puede ocurrir en cualquier momento, y por tanto es evidente que la experiencia de uso se resiente, aunque normalmente se trate de publicidad dirigida a nuestros intereses y que por tanto podría suscitarnos cierta curiosidad.

La propia Instagram explica a los usuarios qué son las Ad Breaks cuando estas se muestran por primera vez. Y es que las definen como una nueva forma de publicidad en Instagram, y que a veces será necesario ver un anuncio antes de seguir navegando por el feed. Así que es evidente que esta publicidad está llegando para quedarse en la aplicación. Lo que lógicamente ha provocado las reacciones encendidas por parte de los usuarios de Instagram. La verdad es que no es ni mucho menos la primera vez que vemos publicidad en Instagram, pero este es un nuevo método que puede ser sin duda alguno bastante invasivo.

La diferencia es que hasta ahora la publicidad aparecía como una publicación más, y teníamos la opción de obviarla siguiendo hasta una nueva publicación, pero eso ahora no es posible co las Ad Break, y es necesario sí o sí visualizar la publicidad y prestarle atención exclusiva para que podamos seguir navegando. Todo apunta a que este será un nuevo condicionante para que nos hagamos con una suscripción que elimine toda esta publicidad. La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar ni mucho menos.

Porque muchos de ellos no solo han mostrado ya su disconformidad en redes, sino que han anunciado que dejarán la red social de seguir con esta deriva, donde es verdad, que cada vez va a ser más intensa la presencia de la publicidad en distintas variantes. Es de esperar que muchos usuarios se vayan de Instagram y apuesten por otras alternativas sin anuncios, pero estamos seguros que otros muchos optarán por pagar para no ver publicidad, y ahí es donde Instagram verá su beneficio.