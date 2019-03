El truco para evitar que te roben dinero con un lector de tarjetas contactless

Las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito desaparecieron dejando paso a los chips. Con el desarrollo tecnológico estos chips cuentan ahora con una tecnología, la conocida como “contactless”, que permite realizar compras sin contacto. En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te contamos un truco con el que puedes evitar que los ladrones se aprovechen de esto y te roben el dinero.

Con esta tecnología no se necesita el contacto, es decir, no es necesario tener que deslizar las tarjetas ni introducirlas en los lectores. Además, si se trata de pequeñas cantidades de dinero, no es necesario si quiera introducir nuestro código pin para efectuar los desembolsos. Esto hace que estemos más expuestos a los robos, ya que con el simple hecho de pasar un lector de tarjetas por nuestro lado, pueden hacerse con nuestro dinero.

Afortunadamente existe un truco muy sencillo y efectivo con el que podrás evitar que esto pase. En este vídeo te explicamos cómo puedes conseguir ponerle remedio. Llevarlo a cabo no te llevará más de un minuto, y el único material que necesitas para ello es muy económico.

Como dice el refrán, a veces es mejor prevenir que curar. Por ello, si quieres despreocuparte de tu cartera, en el vídeo te dejamos el truco definitivo para evitar que te roben el dinero con un lector de tarjetas.

