Tres nuevos iPhone y todo lo que Apple nos tiene preparado para este otoño

El descanso veraniego se termina. Después de la renovación de los MacBook Pro a mediados de julio la compañía ha parado de lanzar novedades (con la excepción de las betas de sus sistemas operativos, claro), pero el mes de septiembre ya está a la vuelta de la esquina. Todos volvemos a nuestra rutina, y Apple se prepara para uno de los otoños con la mayor cantidad de novedades que hemos visto en años.

Y no sólo hay que hablar de cantidad, sino de importancia. Va a haber cambios importantes en muchos de los dispositivos clave de la compañía ahora mismo, y de ello van a depender las ventas navideñas y del año que viene. Repasemos todo lo que se nos echa encima, porque el catálogo no es precisamente pequeño.

En primer lugar vamos a tener tres nuevos iPhone. Modelos de 5,8, 6,1 y 6,5 pulgadas que van a representar el nuevo paso de Apple para que adoptemos el iPhone sin botón Home, sin marcos y con sistema Face ID para autenticación mediante nuestra propia cara. Se prevé que habrá modelos para todos los bolsillos, con procesadores más rápidos y con cámaras de más calidad (se habla de cámaras de tres lentes para los modelos más caros, aunque puede ser que sea algo reservado para los iPhone de 2019).

Hay que tener en cuenta también la posibilidad de ver un ‘iPhone SE 2’, del que se conocen muy pocos detalles e incluso hay quien dice que no existe y que realmente es una versión económica del modelo de 6,1 pulgadas que comentábamos antes.

Junto con todos esos nuevos iPhone también veremos con mucha seguridad la llegada de los Apple Watch de cuarta generación. Conservarán un diseño muy similar a las tres generaciones que ya hemos visto, pero por primera vez reducirán marcos y cederán espacio a pantallas más grandes. Las correas, además, pueden incluir sensores extra de forma opcional.

Tenemos pendiente también la llegada de accesorios como los AirPods con estuche de carga inalámbrica y la base de carga Air Power. Sería el ‘combo’ magnífico para poder cargar un iPhone, los AirPods y el Apple Watch utilizando un sólo cable y enchufe.

Más allá de todo esto también tenemos pendiente la llegada de nuevos iPad Pro, que equipen procesadores más potentes y también eliminen los marcos y el botón Home en favor de Face ID. Eso permitiría tener tabletas más pequeñas pero con más pantalla, más portables.

¿Y en los Mac? Pues faltaría la llegada de los procesadores Intel Core de octava generación a los iMac y al resto de la gama MacBook y MacBook Pro, además de la esperadísima renovación del Mac mini que todos esperamos. Muchos daban por muerto al ordenador más económico de Apple, pero Tim Cook dijo que no estaba muerto ni mucho menos.

Finalmente, para ya más adelante, tenemos la llegada de un Mac Pro que recuperaría la modularidad que piden los usuarios profesionales. También hay rumores de auriculares de diadema de la marca Apple, una pantalla profesional que heredaría el hueco dejado por la Thunderbolt Display y un HomePod de segunda generación.

No puedo terminar sin mencionar algo que se suele subestimar: puede haber sorpresas. Una cosa es repasar todo lo que han ido diciendo los rumores, pero no todo lo que prepara Apple para este año tiene que haberse filtrado necesariamente. Así que sí, tenemos muchas cosas a esperar durante los próximos meses, pero también hay que estar abierto a novedades que no nos esperemos en absoluto.