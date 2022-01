Las mejores cintas de correr para empezar el año perdiendo peso

Con el año nuevo llegan también sus propósitos y entre los más destacados siempre se encuentra llevar una vida sana y más ejercicio. Para ayudarnos con este propósito lo mejor es hacerse con una de estas cintas de correr para entrenar sin tener que salir de casa.

Cintas de correr

Tras las fiestas y los excesos nos enfrentamos a la cruda realidad y sentimos la necesidad de perder el peso que hemos ganado después de tantas comilonas y dulces. Son muchos los que deciden apuntarse al gimnasio y comenzar a entrenar para bajar esos kilos demás. Pero si eres de los que no tienes mucho tiempo o prefieres entrenar sin salir de casa la solución pude ser una máquina de andar. Estas son ideales para realizar un ejercicio muy saludable lo cual supone un gran beneficio para nuestra salud. A continuación, te dejamos una selección de cintas de correr de lo más recomendables.

ISE SY 1001 | ISE

ISE SY-1001

Comenzaremos con la cinta de correr SY-1001 de la marca ISE, se trata de un dispositivo plegable y fácilmente transportable gracias a sus ruedas, ocupa poco espacio y que podemos guardar en casi cualquier sitio. Cuenta con una excelente calidad precio ya que dispone de tres programas de entrenamiento, 8 velocidades con un máximo de velocidad de 10 km/h. Incluye pantalla LED donde podemos controlar los principales parámetros como velocidad, tiempo de ejercicio o calorías gastadas. Su precio es de 249,90 euros.

Sportstech F10 | Sportstech

Sportstech F10

Con un precio algo superior a la anterior esta cinta de correr, aunque coinciden en que ambos modelos son plegable y fácilmente transportables. Su velocidad máxima también es de 10 km/h. Cuenta con 3 niveles de inclinación y 10 programa de entrenamiento. Unos de los aspectos más destacados de este dispositivo es su compatibilidad tanto con tabletas como teléfonos inteligentes, para ello deben tener instalada la aplicación iFit o Kinomap. Puedes adquirirla a un precio que ronda los 390 euros.

Klarfit Treado Advanced | Klarfit

Klarfit Treado Advanced

De las tres la que más equipamiento nos ofrece es esta cinta de la marca klarfit, cuenta con 12 programas de entrenamiento y 3 inclinaciones alcanzando un máximo de 4º. Gracias a su pantalla LCD retroiluminada podremos acceder a todas sus funciones. Dispone de sistema de autolubricación y un programa que nos ayuda a realizar un estudio de nuestros entrenamientos de cardio. Este modelo también es plegable y fácil de guardar e incluye una palanca hidráulica para facilitarnos la tarea. Su precio el más elevado de los tres es de 480 euros.

El espacio que ocupan o donde guardarlas ya no son un impedimento para comprar una cinta eléctrica con la que entrenar. Sin necesidad de salir de casa ni tener contacto con otras personas ahora que es tan necesario mantener la distancia social. De esta manera ya no quedan excusas para no comenzar a entrenar y bajar esos kilos que hemos ganado durante las navidades. Además, como hemos podido comprobar el precio de estos aparatos es más asequible que nunca y podemos tener en casa dispositivos con una excelente calidad al mejor precio.