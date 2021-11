Tres buenos manos libres para utilizar de forma segura en el coche

El uso del teléfono móvil en el coche esta prohibido, siempre y cuando no lo hagamos usando para ello un dispositivo homologado de manos libres. Manipular el móvil no sólo puede acarrearnos sanciones administrativas, sino que puede traer consigo distracciones que provoquen accidentes. Para evitar este tipo de situaciones hoy te traemos tres buenos manos libres para usar en el coche.

Manos libres homologados

Una conducción segura depende de muchos factores, tanto de los elementos de seguridad de nuestros automóviles como de nosotros mismos. Por lo que incluir un manos libres como elemento de seguridad puede evitarnos muchas distracciones y problemas.

Manos libres Bluetooth AGPTEK | AGPTEK

AGPTEK

Estos manos libres con conexión Bluetoth 4.2 nos permiten conectar de forma simultánea dos teléfonos móviles. Además de manos libres, podemos usarlo como altavoz para reproducir nuestra música preferida mientas conducimos. Para ello, dispone de ranura para tarjeta TF con la que conseguimos un tiempo de reproducción de 10 h. Todo ello gracias al altavoz de 3 watios y micrófono con cancelación de ruido que incorpora. Es compatible con Siri y el asistente de Google. Su batería tiene una autonomía de 16 h. de uso como manos libres. Además, podemos fijarlo fácilmente al salpicadero del coche con una base magnética. Su precio está en el entorno de los 26 euros.

Manos libres NETVIP | NETVIP

NETVIP

Otra muy buena opción puede ser este manos libres de Netvip, al igual que el anterior permite la conexión simultánea de dos teléfonos y también dispone de entrada para tarjeta TF y entrada para puerto USB, donde podemos conectar además el reproductor de música. Incluye altavoz de 3 watios, micrófono y es compatible tanto con el asistente de Google como con Siri. Su batería nos da una autonomía de 10 horas de conversación y 45 días de espera. Podemos adquirirlo por un precio que ronda los 24 euros.

Manos libres AIGOS | AIGOS

AIGOS

Un dispositivo muy recomendable que al igual que el resto cuenta con reducción de eco y ruido de fondo. Además, también permite conectar dos teléfonos móviles. A pesar de su conexión bluetooth 4.1 lo compensa con su autoría, que puede llegar a alcanzar las 20 horas de conversación y un tiempo de espera de hasta 60 días. Dispone de altavoz de 3 watios Hi-Fi que le aporta una gran riqueza de sonido. Su precio, el más económico de los tres ya que podemos comprarlo por unos 22 euros.

Tres opciones de lo más sencillas de instalar y económicas que nos ayudarán a no separar las manos del volante evitando así distracciones y consiguientemente accidentes. Una buena alternativa si nuestro coche no lo incorpora de serie y no queremos cambiar el equipo de sonido con un aparato bluetooth. Estas son las tres alternativas que nos permite la ley para hacer uso de nuestros teléfonos móviles. Aunque hay quien puede pensar que activar el altavoz del teléfono sustituye el uso de estos dispositivos, lo cierto es que no es así y podemos ser sancionados por ello, ya que esto supone la manipulación por nuestra parte del teléfono.