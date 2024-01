Transparente e inalámbrica, la nueva Smart TV de LG cambia las reglas del juego

La tecnología no deja de sorprendernos cada día, y es que la velocidad a la que esta avanza, es simplemente increíble y muy difícil de seguir. Si ayer os hablábamos de Samsung y su primera pantalla transparente con tecnología MicroLED, ahora hay que hacer lo propio de LG, el gigante coreano, que ha presentado nada menos que una Smart TV transparente y que además es inalámbrica, una combinación única que desde luego es uno de los principales atractivos que estamos encontrando en esta feria de Las Vegas, que se ha convertido ya en la más importante del mundo.

Así es la nueva LG Signature OLED T 4K

Estamos ante un televisor que cambia las reglas del juego, porque pone a nuestra disposición dos modos de visualización que son completamente diferenciales, concretamente uno de ellos. Porque podemos verla de la forma tradicional, con un fondo opaco de color negro, o directamente sobre un fondo transparente, entendemos que es algo que dependerá del contenido que estemos visualizando.

LG Signature OLED T 4K | LG

Este televisor ha recibido en el CES 2024 el precio a “La Mejor Innovación” y no es para menos, porque es algo que hasta ahora sonaba básicamente a ciencia ficción. Pero este televisor va más allá, y no solo tiene un panel transparente, sino que además prescinde de los cables para funcionar, excepto claro está la alimentación. Para ello cuenta con una caja Zero Connect, que es capaz de enviar señales inalámbricas de vídeo y audio a este televisor.

LG Signature OLED T 4K | LG

De esta manera no hace falta conectar los cables físicamente a la Smart TV, sino que se conectan a esta caja, y de ahí se transmiten sin cables, algo que agradecerá sin duda alguna el estilismo de nuestra sala de estar. Y a pesar de eso, no tenemos que renunciar por ejemplo a la conectividad 4K, ya que esta conexión inalámbrica es capaz de llevar sin cables esta resolución con la máxima calidad a la pantalla de este televisor.

Pero sin duda lo mejor es su diseño y tecnología de panel transparente. Tal y como ha sido concebida, puede convertirse en un objeto de decoración más en el hogar, ya que la pantalla opaca ya no es un impedimento, y por tanto su panel será capaz de dejar pasar la luz a través de él. Esto permitirá por tanto colocar la televisión incluso delante de una ventana sin que esta reduzca la cantidad de luz que entra en la estancia.

Esta Signature OLED T tiene un tamaño de 77 pulgadas, y cuenta con diversos modos de visualización para sacarle todo el partido a ese panel transparente. Incluso tiene una función Always On de pantalla siempre encendida, que permite convertir este televisor en un cuadro o lienzo donde exponer obras de arte digitales con una resolución y calidad espectaculares. Esta Smart TV prácticamente desaparece cuando está apagada, ya que su panel transparente cambia para siempre la concepción que tenemos de una televisión apagada. Una televisión que se ha presentado en el CES 2024 y de la que de momento no tenemos precio y fecha de venta.