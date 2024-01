Todos los iPad y MacBook que Apple presentaría en su Keynote primaveral

Apple ha firmado un 2023 de iPads en blanco, algo que no había pasado antes, y que sin duda ha contrariado a sus seguidores, que en algunos casos han llegado a plantearse si la gama había llegado a su fin gracias a la estrategia comercial de Apple. Pero nada más lejos de la realidad, parece que los de Cupertino van a lanzar todo lo que no habíamos visto este año, en la primera mitad de 2024. Al menos, su evento de primavera verá diferentes modelos de tabletas por parte de Apple y algún MacBook, que conoceremos a continuación.

¿Qué esperamos de esa Keynote?

Y la información no viene de cualquiera, sino del que actualmente es el analista más cercano a la esfera del gigante californiano, y al que podemos dar una alta fiabilidad cuando hablamos de posibilidades para que se convierta en una realidad. Concretamente, después de haber hablado sobre las Vision Pro, que se lanzan el 2 de febrero, ha pasado a describir lo que espera que la empresa presente durante la primavera, y es que se espera una Keynote primaveral que nos brinde varios nuevos productos.

Estos nuevos lanzamientos incluirían nuevos modelos de iPad Air, por lo visto uno de ellos especialmente grande. También tendríamos nuevos iPad Pro, y para rematar un nuevo MacBook Air, estos dos últimos modelos alimentados por los potentes procesadores M3 de Apple. Por lo que tendríamos al menos tres nuevos dispositivos por parte de Apple para la próxima primavera. Una de las principales novedades que se esperan para los iPads Pro son las pantallas OLED, mientras que los MacBook presumirán de esos nuevos y potentes chips M3.

¿Y qué pasa con el iPhone SE 4?

Nos extraña que en estas predicciones Mark Gurman no haya hablado del iPhone SE 4, un teléfono que se esperaba precisamente para esta próxima primavera, ya que suele ser la época del año den la que se suele lanzar este nuevo modelo asequible de iPhone. De momento no se han referido a él, pero no hay que descartar que sea posible que termine llegando con la llegada de la primavera.

Primero, porque ya toca, ya que de hecho el último modelo de esta gama se lanzó allá por primavera de 2022, y por tanto ha pasado un tiempo prudencial en esta gama, que suele llegar cada dos años, más o menos. Además, no nos engañemos, sería el dispositivo de Apple más esperado por los seguidores de la marca. De ahí que nos extraña que no se hable de él en esta filtración de Gurman.

Cabe otra posibilidad, aunque no nos parece la más plausible, y es que este nuevo iPhone SE 4 se presente durante el WWDC 2024, que se celebrará durante el próximo mes de junio, a comienzos, y donde se desarrolla la conferencia de desarrolladores. De todas maneras, el propio Gurman avisa de que la primera mitad de este año va a ser muy movida para Apple, lo que implica lógicamente muchos lanzamientos.