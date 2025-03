¿Todavía sin regalo para el Día del Padre? Prueba con estos gadgets

Como cada 19 de marzo celebramos el día del padre. Una fecha muy especial para demostrarle todo lo que le queremos y agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Si estás buscando ideas para regalar, estos son algunos gadgets tecnológicos de lo más útiles, con los que sorprenderte.

Sorprende a Papá con alguno de estos regalos

Cada vez se hace más difícil encontrar un buen regalo con el que sorprenderlo. Además de los típicos regalos personales, que van desde un libro, una colonia, unos calcetines o una corbata, podemos optar por regalos más tecnológicos. Aunque a veces se hace difícil encontrar y acertar con el regalo perfecto, si nuestro padre es de esos que tiene de todo, puedes optar por alguna de estas sugerencias.

La Samsung Galaxy Tab 6 Lite 2024 ya es oficial para competir con el iPad | Samsung

Comenzamos con una tableta de 11 pulgadas, para que disfrute de sus contenidos multimedia, leer o consultar el correo de una forma mucho más cómoda. Se trata de la Samsung Galaxy Tab A8. Disponible en varios colores, nos ofrece colores brillantes y fluidez de movimiento, cuenta con 4MB de memoria y 64 MB de almacenamiento. Destaca la calidad de su sonido 3D Dolby Atmos, además por ser multitarea, permitiendo dividir en dos la pantalla. Su precio es165 euros.

El Fire TV HD de 2024 | Amazon

Otra muy buena opción, si es aficionado a las series, las películas o incluso jugar, es el Amazon Fire TV Stick HD. A través del cual puede acceder a contenido en streaming con calidad HD. Además de otras funciones como escuchar música, jugar a sus juegos preferidos e incluso controlar los dispositivos en su hogar inteligente. Cuenta con mando a distancia con control por voz. Su precio es de 44,99 euros.

Los nuevos Redmi Buds 6 | Redmi

Si lo que estás buscando es un regalo personal que se complemente con cualquiera de sus dispositivos. Los auriculares Xiaomi Redmi Buds 6 Active, pueden ser la respuesta. Disponibles en varios colores, un altavoz dinámico de 14,2 mm, ofrece una baja frecuencia superior. Con graves más ricos y profundos. Cuenta con 5 modos de ecualización. Cuenta con una autonomía de 6 horas de reproducción continuada que pueden llegar hasta las 30 horas en combinación con su estuche de carga. Son ligeros y muy cómodos de llegar, incluso durante largos periodos de tiempo. Su precio es de 14,99 euros.

Power Bank Anker 25K | Anker

Para que pueda usar siempre sus dispositivos allí donde esté y no se quede sin baterías, el mejor regalo es una batería de gran capacidad como la Anker Laptop, una potente power bank con capacidad de 25.000 mAh. Cuenta con 3 puertos USB C de 100W, con cables retráctiles incorporados para que puedas cargar todos sus dispositivos. Su precio es de 99 euros.

Baseus A3 Lite | Baseus

Por último, los que les gusta la limpieza y tener todo en perfecto estado, también tienen el regalo perfecto, Baseus A3 Lite. Una aspiradora de mano inalámbrica, ideal para usarla en el coche o en cualquier zona de la casa. Pequeña y compacta, es ultraligera y silenciosa. Con funciones cuatro en uno que permite tanto aspirar, soplar, bomba de aire o inflador. Su precio es de 68,28 euros.