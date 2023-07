Un tocadiscos se cuela en la última patente de Apple

Seguramente estaréis tan descolocados como yo al conocer que un tocadiscos se ha colado en la última patente que ha presentado Apple. O, mejor dicho, que le han aprobado, porque en realidad esta tiene ya dos años de antigüedad. Lo cierto es que lo presentado en la patente es algo desconcertante para un fabricante como Apple, ya que se trata de un equipo que poco tiene que ver con la trayectoria habitual de los de Cupertino en los últimos años, y desde luego lo último que esperábamos es que incluyera un clásico tocadiscos.

¿Un conjunto para DJs?

La realidad es que las patentes suelen ser una buena piedra de toque sobre los planes de crecimiento de los fabricantes, ya que, en muchas ocasiones, aunque no hablen de productos específicos, sí que abren la puerta a que puedan venir otros en el futuro basados en estas técnicas. Y en este caso se trata de una patente presentada en 2021 y que ahora se ha aprobado por completo por parte de la autoridad competente en este campo.

Parece que el dispositivo en si objeto de esta patente, es algo así como un hub o placa central donde se pueden conectar varias pantallas. Estas podrían ser perfectamente diferentes iPads, al menos eso es lo que aparentan ser en los diferentes esquemas con los que ha ilustrado Apple sus artefactos a registrar. Pero lo más inesperado de todo ha sido encontrarnos con todo un tocadiscos dentro de esta patente de Apple.

Porque de entre todos esos accesorios que se podrían conectar a esa base, precisamente encontramos un giradiscos. En la imagen se puede apreciar que se trata de un modelo de corte profesional, con una base para el disco gruesa y diversos controles sobre el sonido. Además, vemos lo que parece un monitor o gran tableta detrás de este tocadiscos, imaginamos que para mostrar los controles de reproducción y ajustes del sonido.

Y es que como os podéis imaginar y os comentábamos más atrás, todo parece obedecer a algún tipo de dispositivo diseñado por Apple orientado precisamente a productores musicales o DJs que quieran tener todo el control del audio a mano e ilustrado en grandes pantallas. Porque vemos que además de pantallas adicionales o tocadiscos también se pueden añadir teclados, que entendemos pueden potenciar las funcionalidades de este centro de audio, que es de la única manera que se nos ocurre bautizarlo.

La propia Apple describe la patente nombrando a los elementos que os detallábamos antes, y aclarando que este tocadiscos “puede ser utilizado por un productor musical, un DJ, un ingeniero de audio o similar para generar música en una configuración, al tiempo que es modular para permitir al usuario quitar el dispositivo de entrada y conectar extraíblemente un teclado o una segunda pantalla”

De ahí esa pantalla que vemos al lado del tocadiscos. Y tiene sentido, porque si de algo puede presumir Apple es que sus ordenadores portátiles y tabletas se utilizan cada vez más a nivel profesional. De ahí que el rico ecosistema de software profesional de Apple pueda tener una nueva vida más allá de las industrias habituales, y entrando de lleno también en la producción musical, es algo que no nos desentona. Y no, el tocadiscos no lo fabricará Apple, sino que será un accesorio más.