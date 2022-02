¿Tienes una Xiaomi Pad 5? Ya puedes disfrutar de MIUI 13

En los últimos meses Xiaomi ha regresado al mercado de tabletas, en el que estuvo muy activa hace tres o cuatro años. Y este regreso se tradujo en una nueva tableta, la Xiaomi Pad 5, que llegaba con una gran potencia y una relación de prestaciones y precio que la ha convertido en un éxito instantáneo. Ahora los usuarios de esta tableta están de enhorabuena, porque su tableta está recibiendo la última versión del sistema operativo de Google, bajo la nueva versión de la capa de Xiaomi, que se ha hecho mucho de rogar, retrasándose muchos meses para enmendar errores.

Llega a la versión global

Esa es la gran noticia, que esta versión de MIUI 13 llega a nivel global, a las versiones que se están vendiendo en España, por lo que ya es posible contar con la nueva versión de la capa en estas tabletas. Esta llega gracias al firmware V13.0.1.0.RKXMIXM, que se va a ir expandiendo poco a poco en los próximos días. Esta actualización eso sí, no llega como nos gustaría, porque incluye MIUI 13, la nueva capa de Xiaomi, pero sigue estando basada en Android 11, por lo que esta actualización no es sinónimo de actualizarse a la nueva versión del sistema operativo, como sí está ocurriendo con los teléfonos de la marca.

Xiaomi Mi Pad 5 y 5 Pro, regreso a las tabletas con alternativas baratas al iPad Pro | Xiaomi

El changelog de la actualización apunta a que además de esta actualización de MIUI 13, podemos disfrutar de un rendimiento de sistema más optimizado, así como mejoras en la seguridad y estabilidad del sistema. Lógicamente esto quiere decir que vamos a poder disfrutar de todas las novedades que nos ofrece MIUI 13, y que fueron anunciados junto a los nuevos Xiaomi 12 a finales del mes de diciembre. Esta es la capa de personalización de la marca más esperada de su historia. Y es que MIUI 12 supuso toda una decepción para un gran número de usuarios de la firma china.

Han sido constantes los fallos que ha ofrecido la aplicación desde que empezó a llegar a los nuevos teléfonos de la marca, lo que obligó a Xiaomi a lanzar no solo MIUI 12, sino también MIUI 12.5 y 12.5 Enhanced Edition, en el intervalo de tiempo en el que tendríamos que haber recibido MIUI 13. Pero que no se actualice a Android 12, no quiere decir que no los usuarios de la tableta no vayan a recibir muchas novedades. Precisamente en el diseño, donde la marca ha introducido un buen lavado de cara, con una nueva interfaz que vamos a notar desde el primer momento.

También vamos a disfrutar de nuevos widgets, que han ido llegando poco a poco a las apps de Xiaomi, algo que será más notable incluso cuando se actualice la tableta a Android 12. También se ha actualizado el panel de control de MIUI, que es independiente del de Android, con un diseño más simple. También damos la bienvenida a la memoria RAM virtual, que nos permitirá ampliar la memoria RAM de la tableta gracias a la memoria de almacenamiento de esta. Y por último se estrena una nueva barra lateral donde añadir distintas aplicaciones.