Si tienes uno de estos iPhone o iPad deberías actualizarlos ya

Cada vez que surge algún tipo de problema de seguridad relacionado con nuestros dispositivos, insistimos siempre en que una de las mejores cosas que podemos hacer para evitar nuevos episodios es actualizarlos a las nuevas versiones del sistema o de las actualizaciones de seguridad. En esta ocasión hemos conocido un nuevo motivo por el que será necesario actualizar varios iPhone y iPad a una nueva versión del sistema precisamente para acabar con algunas amenazas importantes para su seguridad, y por ende, también la nuestra. Y no estamos hablando de una actualización de seguridad de iOS 14, sino de una versión anterior del sistema que afecta a dispositivos de Apple más veteranos.

Actualiza tu dispositivo a iOS 12.5.4

Estamos hablando de que varios iPhone e iPad necesitan actualizarse para resolver tres vulnerabilidades de seguridad considerados como 0-day, especialmente peligrosas. Tal y como nos indica el INCIBE serán varios los dispositivos de Apple que necesitarán actualizarse a iOS 12.5.4 desde iOS 12.5.3, son los siguientes:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch de sexta generación

Como es lógico, debemos actualizar cuando antes si tenemos uno de estos dispositivos, porque de no hacerlo no estarán seguros y podríamos ser víctimas de algún tipo de ataque por parte de hackers. Para actualizar estos dispositivos tendremos que acceder a los ajustes de estos, para después pulsar sobre actualización y seleccionar personalizar actualizaciones automáticas. Después tendremos que pulsar sobre “Instalar actualizaciones de iOS”. Esto siempre y cuando no haya saltado la nueva actualización en nuestro teléfono.

La realidad es que es poco probable que seamos víctimas de algún ataque relacionado con estas vulnerabilidades, pero desde luego es siempre mejor ser cautos y anticiparse a ciertos problemas, más cuando es algo que solo requiere de unos minutos para iniciar la instalación del nuevo software. Aunque estos dispositivos se quedaran en su momento con estas versiones antiguas de iOS, los fabricantes suelen lanzar actualizaciones a estas versiones siempre y cuando de no hacerlo se comprometa la seguridad del dispositivo.

En este caso los fallos que podemos resolver con estas actualizaciones tienen que ver con el motor delb WebKit, y que se ha comprobado que han sido explotados por los hackers activamente, por lo que se trata de una amenaza real. Gracias a este fallo los hackers pueden ejecutar software malicioso de forma remota en estos equipos, y por tanto inyectar malware o algún tipo de software que pueda hacerse con el control total o parcial de los dispositivos. Así que si tienes uno de estos dispositivos, acércate a comprobar ya si está la actualización disponible, ya que puede estar en riesgo con estas vulnerabilidades.

Estos dispositivos no recibirán nuevas versiones del sistema si no es para resolver este tipo de problemas, como sabéis actualmente Apple trabaja en iOS 15, la nueva versión que se liberará de forma estable el próximo mes de septiembre, junto con los iPhone 13, y que ahora mismo se encuentra en fase de beta, tras haber sido anunciado oficialmente en el WWDC 2021, la conferencia de desarrolladores de la firma californiana.