TicWatch GTW: un smartwatch con un mes de autonomía y eSIM

Los wearables siguen siendo el accesorio preferido para la mayoría de usuarios de teléfonos móviles, y hay fabricantes como Mobvoi, que con su enseña Ticwatch se han convertido en una de las principales marcas en el mercado actual. Y aunque se caracterizan por sus originales modelos Pro, la realidad es que su gama es más extensa, y cuenta con relojes más asequibles, aunque no por ello menos interesantes. Es el caso de este nuevo TicWatch GTW, que se ha presentado con una horquilla de precio bastante accesible para contar con características tan poco comunes como la eSIM.

Ficha técnica del nuevo TicWatch GTW

Se trata de un teléfono de aspecto bastante común, con una esfera redonda y un diseño híbrido que nos sirve tanto para hacer deporte como para poder vestir en cualquier salida casual. Como decimos lo más llamativo de este reloj es que puede enviar y recibir llamadas independientemente del teléfono gracias a su soporte para eSIM. Gracias a ello puede tener conectividad de datos móviles autónoma, sin necesidad de depender de los datos del móvil. Eso sí hay que tener en cuenta que para usarlo habrá que cerciorarse de que nuestra operadora suele ofrecer la modalidad de eSIM.

TicWatch GTW | TicWatch

En otro orden de cosas, el reloj cuenta con una pantalla de 1.39 pulgadas con tecnología AMOLED, así como un cristal resistente a los arañazos. El reloj tiene un peso de 38.5 gramos, mientras que la correa es de 22mm, dentro de los estándares. Como es habitual, es un reloj preparado para monitorizar un gran número de actividades físicas, en este caso nada menos que 100. Entre los existentes tenemos escalada, ciclismo, vela y los más habituales que solemos practicar, como caminar, bici o carrera. Aunque estos últimos son detectados de forma automática por el propio reloj, no hace falta seguirlos manualmente. También mide nuestro ritmo cardiaco, hace seguimiento del sueño y otros aspectos de nuestra salud en el día a día.

TicWatch GTW | TicWatch

Es un reloj resistente al agua y al polvo con la certificación IP68, por lo que no hay que temer por él cuando nadamos, eso sí, en agua dulce. También cuenta con conectividad Bluetooth, para poder conectar unos auriculares, y así escuchar no solo la música, sino las llamadas que podemos hacer de forma independiente con este reloj. La batería tiene una gran autonomía, de hecho, con un uso habitual puede llegar hasta nada menos que 30 días, lo que es toda una marca por encima de sus competidores. Con un uso más intensivo o extremo, esta autonomía puede llegar hasta los 7 días, lo que también está muy bien. Así que este no es de esos relojes que toca cargar cada uno o dos días, sino que es mucho más práctico en este aspecto.

Precio del TicWatch GTW

Y lo más sorprendente es que ofrece todo esto a un precio bastante ajustado. Porque de momento este modelo se ha lanzado en China, donde su precio parte de los 150 dólares, unos 140 euros al cambio. Es de esperar que en algún momento llegue también a España.