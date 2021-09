"The Eleven" El patinete inteligente con el que evitarás cualquier obstáculo

El mercado de patinetes ha avanzado de manera espectacular en los últimos años, hasta el punto de convertirse en todo un medio de transporte, barato y accesible para miles de personas en su día a día. Ahora hemos conocido un nuevo y espectacular modelo que desde luego representa lo más avanzado que podemos encontrar en este mercado. Se trata del nuevo “The Eleven” de Unagi, un scooter, que podemos describir como el Tesla de estos vehículos, por la tecnología de reconocimiento del entorno que equipa. Vamos, seguramente el scooter más sofisticado del mercado.

Así es “The Eleven”

Este patinete para empezar nos entra por los ojos, con un diseño espectacular, y un acabado en carbono en todo el cuadro que nos da una idea de la calidad que destila por los cuatro costados. Pero es que este patinete cuenta además con una cámara de vídeo en la barra del manillar, que ha sido desarrollada para poder reconocer todo lo que acontece delante del patinete. Esto quiere decir que nos advertirá de obstáculos en nuestro camino, para que alteremos la dirección para evitar la colisión. Y no solo eso, sino que este patinete utiliza toda la información recogida por la cámara para adaptar la suspensión de tal forma que no notemos ninguno de los baches que no podamos evitar en el camino, como mínimo se reducirá mucho su impacto, que como sabéis suele ser bastante pronunciado en este tipo de vehículos.

El diseño de este patinete ha sido creado por el diseñado suizo Yves Béhar, un reputado diseñador industrial que ha creado multitud de productos icónicos. Pero es sin duda la inteligencia artificial que trabaja con la cámara integrada la que diferencia a este patinete del resto. Concretamente al avisarnos de obstáculos en la carretera, por ejemplo, de una puerta abierta, algo de lo que no podemos ser conscientes en algunas ocasiones. Además, sabe diferenciar entre distintos elementos en la vía, como seres humanos, señales de Stop, así como semáforos. Al detectarse peligros de este tipo, el patinete nos avisa tanto acústica como visualmente para que evitemos el obstáculo. Este cuenta con una pantalla, donde podemos ver las indicaciones para llegar a nuestro destino, gracias a que este puede conectarse con Google Maps gracias a una API nativa.

Puedes utilizar el software de reconocimiento de voz de Google para que el patinete pueda hacer todo lo que le pidamos, dentro de unos límites. Este cuenta con dos motores de 250W cada uno, lo que nos entregará un máximo de 1100W en toda la autonomía que otorga la batería. Esta tiene 67.7W de capacidad, y es extraíble, por lo que podemos intercambiarla fácilmente por otro ya cargada, ahorrando tiempo. La velocidad máxima que alcanza es de 30km por hora, contando con cinco modos de conducción diferente. La autonomía es de 24 kilómetros. Un patinete que estará de campaña en Indiegogo, con un precio al alcance de pocos, de 2.435 euros para la versión con detección de objetos, aunque puede comprarse en campaña por mil euros menos, así como de 2075 euros para la versión sin este software específico.