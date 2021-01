Los Tesla Model S y X estrenan volante futurista y la potencia de una PS5 para jugar en su pantalla

Si no lo has hecho aún, debes saber que conducir un Tesla es una experiencia única, porque sin duda es el coche eléctrico de referencia en el mercado. Y no lo decimos a la ligera, sino porque es el coche que ha mostrado el camino a los demás fabricantes de cómo debe ser un vehículo eléctrico. Empezando por su tecnología, sus motores eléctricos, baterías, y sobre todo por una experiencia de conducción que hace poco tiempo solo habríamos podido soñar, como el piloto automático. Su diseño siempre ha sido innovador, con una gran pantalla en el centro de su salpicadero. Ahora la firma de Elon Musk anuncia el primer gran rediseño de su Model S y el X, el modelo que sentó las bases de la marca tras el Roadster, y que ahora va a ganar nuevamente algunos elementos que lo diferenciarán de su competencia.

Nuevo volante y diseño interior

Sin duda el aspecto que más llama la atención de los nuevos Tesla Model S y el X es su volante. Este ahora es más parecido a los mandos de un avión que al tradicional redondo que lo representa. En esta ocasión el nuevo volante cuenta solo con el hemisferio inferior, lo que unido a sus formas cuadradas favorecen la lectura de la pantalla que se encuentra en el salpicadero, y que sin el volante por delante será mucho más accesible. No es la única novedad en el interior, ya que ahora se ha añadido una tercera pantalla en la parte trasera, entre los asientos de conductor y piloto, para que los pasajeros de atrás también puedan disfrutar de sus contenidos bajo demanda.

Tesla Model S | Tesla

Otra de las novedades que apreciamos está en la pantalla principal, la que se encuentra en el centro del salpicadero, que sigue los pasos del Model 3 y ahora se orienta horizontalmente, dejando atrás la característica relación de aspecto vertical con la que contaba. Esta nueva orientación permite un uso más racional de la pantalla, y sobre todo acceder a contenidos para poder disfrutarlos a pantalla completa. De hecho, otra de las novedades que nos ha llamado la atención de los nuevos Tesla Model S y el X es que esta pantalla cuenta con una gran potencia, tanta que será capaz de ejecutar juegos con calidad de videoconsola, de hecho, en las imágenes facilitadas por Tesla se puede ver The Witcher 3 y varios triple A listos para jugar.

Tesla Model X | Tesla

Desde Tesla aseguran que el motor de juego de este coche puede ofrecer hasta 10 teraflops de potencia, eso de facto es lo que nos podría ofrecer una PS5, por lo que no es de descartar que puedan integrar algo similar en el vehículo. Respecto de las prestaciones, es capaz de ofrecer hasta 628km de autonomía, una increíble aceleración de 0 a 100 de 2.1 segundos, así como una velocidad máxima de 322km por hora. La potencia máxima que ofrecerá el modelo más avanzado será de más de 1000cv. Un modelo que comenzará a entregarse en España el próximo mes de septiembre, partiendo de los 89990 euros. Mientras que el Model X con sus características puertas del Halcón llegará por 99990 euros.