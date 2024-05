El Tesla Cybertruck recibe su mayor actualización para convertirlo en un verdadero todoterreno

El Tesla Cybertruck ha tenido un lanzamiento muy accidentado. Primero, por sus constantes retrasos, y más tarde por no cumplir con las expectativas. Aun así, la firma del motor eléctrico trabaja para mejorar su camioneta eléctrica mediante actualizaciones.

Y ahora, tras una larga espera, el Tesla Cybertruck acaba de recibir la actualización más esperada y que convierte a la camioneta eléctrica en un verdadero modelo todoterreno.

Lo mejor de todo es que no hablamos de un rumor o una filtración, sino que la propia Tesla acaba de confirmar el lanzamiento de esta nueva actualización cargada de novedades de lo más interesantes.

Modo 4X4 y más sorpresas para el Cybertruck de Tesla

A través de una actualización de software, los propietarios de un Tesla Cybertruck van a recibir todo tipo de opciones, como verás en la publicación que ha hecho la compañía en X, la red social de Elon Musk.

Para empezar, el Tesla Cybertruck tendrá un modo todoterreno para convertir a esta camioneta eléctrica en un 4X4. Este modo mejora notablemente la conducción en terrenos irregulares y resbaldizos.

Principalmente porque, si una rueda tiene tracción limitada o nula, el vehículo puede dirigir ese torque a la rueda opuesta. Además, su modo Overland permitirá una tracción general más consistente para conducir sobre roca, grava, nieve profunda o arena.

También permitirá un modo bajo en el que mejora el equilibrio del Cybertruck para conducir de forma más cómoda.

En resumen, ahora los propietarios de esta camioneta eléctrica van a poder bloquear diferenciales, desactivar la tracción trasera y mucho más, ofreciendo una mejor conducción en todo tipo de entornos.

También han mejorado la app de Tesla, que ahora ofrece todo tipo de datos del Cybertruck de Tesla, como el acceso a cámaras o estado del coche.

Por último, con la llegada del Tesla Cybertruck, el fabricante anunció todo tipo de accesorios, como una tienda de campañas. Y ahora Tesla también ha lanzado el Modo CyberTent.

Este modo nivela la camioneta eléctrica donde la hayas estacionado y activa el aire acondicionado para que disfrutes de la mejor experiencia si has comprado la Basecamp de Tesla diseñada para esta camioneta eléctrica.

No hace falta recordar que el Tesla Cybertruck no llegará a Europa ya que no cumple con la normativa vigente para conducirlo con el carnet tradicional, pero no deja de ser una buena noticia que Tesla siga trabajando para mejorar la funcionalidad de esta camioneta eléctrica.