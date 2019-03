Los términos y condiciones de Oculus Rift perjudican gravemente tu privacidad

El diablo está en los detalles, que dice el refrán. En lo que respecta a los contratos que firmamos (casi siempre sin leer) cuando nos damos de alta en un servicio en internet o simplemente utilizamos una nueva tecnología, la sabiduría popular no podría ser más acertada. Google, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp... Todos incluyen cláusulas preocupantes en sus términos y condiciones que a menudo pasan desapercibidas entre tanta jerga legal.

Los dispositivos que empiezan a desarrollar estos gigantes de internet y otras empresas adquiridas por ellos tampoco son una excepción. Buen ejemplo de esto es la polémica que ha surgido en torno a los términos y condiciones de Oculus Rift, las futuristas gafas de realidad virtual que Facebook compró en 2014 y que ahora empiezan a llegar a los primeros usuarios.

La principal preocupación es, como siempre, la privacidad. Con las redes sociales ya nos hemos hecho al cuerpo, aunque sigue resultando incómodo escuchar aquello de “si no eres el cliente, eres el producto”. Con el 'hardware', que no es precisamente gratis (ni barato), resulta aún más preocupante: si las Oculus Rift ya cuestan casi 700 euros, ¿por qué tenemos que pagar también con nuestros datos personales?

Un grupo de usuarios soltó la liebre. No sólo descubrieron que el 'software' que se instala en el ordenador para poder usar Oculus Rift crea un proceso -siempre activo en segundo plano- que se comunica constantemente con los servidores de Facebook, sino también que los términos y condiciones del servicio de realidad virtual abren la puerta a un uso de los datos recabados por las gafas más que preocupante desde el punto de vista de la privacidad.

El propósito declarado de dicha funcionalidad es detectar si el usuario se coloca las gafas para que se activen automáticamente. Sin embargo, la monitorización constante que supone, en la práctica, también puede servir a Facebook para recabar información sobre los movimientos y la actividad de las personas y vendérsela a futuros anunciantes.

No resulta inesperado –al fin y al cabo, Facebook gana 5.600 millones de dólares al año gracias a la publicidad-, pero sí más alarmante por el tipo de detalles sobre el usuario que podría recabar un dispositivo de realidad virtual 'always on' como las Oculus Rift. De hecho, en la documentación legal de las gafas ya se pueden encontrar algunas pistas.

Además de datos ya habituales como la ubicación, las aplicaciones instaladas o el uso que se hace de ellas, Facebook puede conocer gracias a las Oculus “información sobre tus movimientos y dimensiones físicas”, según puede leerse en su política de privacidad. En el marco de la realidad virtual no es difícil figurarse algún ejemplo: ¿llegaste a posar tus ojos sobre aquel bote de zumo mientras disfrutabas de una película con 'product placement'? ¿Dónde deberían colocar las magdalenas para que se vea bien la marca? Las posibilidades son infinitas.

La compañía ha salido al paso de las acusaciones asegurando que su objetivo es ser “muy claros con la forma en que reciben o recogen información y cómo pueden utilizarla”, entre otras cosas “para mejorar nuestros servicios y asegurarnos de que todo funciona apropiadamente”.

Buenas intenciones que contrastan con al menos una de las potenciales aplicaciones que describen en el mencionado documento legal. “Usamos la información que recogemos para enviarte mensajes promocionales y contenido” tanto de la propia Oculus como de “terceras partes” (que “también podrían recabar información sobre ti a través de los servicios”), especialmente las que denominan “empresas relacionadas”, que son básicamente las que Facebook ha ido sumando a golpe de talonario en los últimos años (WhatsApp, Instagram...)

“Pero no estamos compartiendo información con Facebook en este momento”, ha señalado la firma. “Todavía no tenemos publicidad y Facebook no está usando datos de Oculus con fines publicitarios –aunque estas cosas podrían considerarse en el futuro-”. De esto último sí que no cabe la menor duda.