¿No tenías bastante con los nuevos AirPods? Se han filtrado otros AirPods Pro

Esta misma semana Apple ha presentado los nuevos AirPods, la tercera generación de sus auriculares “básicos” que han llegado con muchas novedades, sobre todo en el diseño y en algunas funcionalidades extra que les ha añadido Apple. Otros auriculares que se había rumoreado que llegarían en los próximos meses eran los AirPods Pro 2, la segunda generación de los auriculares más avanzados de Apple. Estos podrían llegar pronto, y de hecho se han filtrado ahora unas imágenes que nos han mostrado cómo sería este nuevo auricular, que llegarían con algunas novedades interesantes.

Más cambios en el estuche

Durante meses se ha especulado con que Apple podría estar trabajando en un rediseño de los AirPods Pro, precisamente los nuevos AirPods se parecen más a este modelo Pro externamente, y parece que la intención era darle su propio aspecto. Pero las imágenes a las que ha tenido acceso ahora MacRumors estarían apuntando a otras novedades diferentes en estos auriculares. Y es que en el aspecto no habría cambios, después de que Apple no haya conseguido cristalizar un “adelgazamiento” de sus auriculares, eliminado una de sus partes, ya que parece la cancelación activa de ruido no permite hacer grandes cambios de diseño.

Y según estas imágenes y las informaciones que las acompañan, parece que Apple habría optado directamente por introducir cambios en el estuche de transporte y de carga de los nuevos AirPods Pro. Mientras que las imágenes de los auriculares muestran el mismo aspecto, en el caso de la funda podemos apreciar la aparición de unas rejillas laterales, similares a las que tienen los propios auriculares. Parece ser que estas se encontrarían ahí precisamente para albergar algún tipo de pequeño altavoz que pueda emitir sonidos básicos. Esto sería perfecto para una función como la de “encontrar mi teléfono / AirPod” de Apple, de tal forma que cuando busquemos nuestros AirPods estos puedan ser localizados rápidamente.

También se añade una muestra para poder colocar una correa, y así poder transportar de manera más cómoda y segura los auriculares. De momento las informaciones no han podido ser verificadas, y desde el medio no han podido contrastar que se trate de una fuente con cierto bagaje. Además, es un tanto desconcertante que estas informaciones contradigan a todas las filtraciones que hemos conocido hasta ahora de estos auriculares. Esta misma semana los AirPods Pro se actualizaban con una nueva versión, básicamente la misma, pero con una funda que integra Magsafe, el nuevo estándar de carga magnética de Apple.

Lo ofrece al mismo precio que el modelo anterior. Aunque lógicamente no se puede considerar como una nueva generación de este modelo. Quién sabe si en la próxima primavera, una fecha propicia para Apple, la firma lanza unos nuevos AirPods Pro. Esperemos que con más cambios que los que aparecen en estas imágenes, que parecen más testimoniales que otra cosa. Da la sensación de que sí, que la funda de estos auriculares en estas imágenes sí puedan pertenecer a una nueva generación, pero no parece que podamos decir lo mismo de los auriculares, veremos si se hacen o no realidad.