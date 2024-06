Tengo más de 60 dispositivos conectados en casa y así evito que se desconecten

Tener un hogar conectado es cada vez más fácil además de tener a nuestra disposición una amplia variedad de electrodomésticos, dispositivos y gadgets inteligentes, su precio es muy asequible. Pero acumular tantos en una sola red tiene sus consecuencias. Te contamos cómo gestionar tus redes para que no se saturen.

Gestiona tus redes para que no se saturen

Una de las soluciones cuando tenemos muchos dispositivos conectados o cuando no llega la señal a todos los lugares de la casa, es colocar una red en malla. Los dispositivos se conectan a los puntos de esta por proximidad, lo que descongestiona la red principal. Cuando la red comienza a ralentizarse, debemos comprobar que todo funciona correctamente. Así como comprobar que no tenemos actualizaciones disponibles. Una vez hechas las comprobaciones pertinentes, si todo funciona correctamente debemos tomar cartas en el asunto y buscar otras opciones.

Integrando Alexa con el sistema Wifi mesh | eero

Cuando alcanzamos un número muy alto de dispositivos debemos diversificar e incluso añadir otras redes en malla para ayudar con la carga. En una casa en la que hemos automatizado las luces con bombillas, y en la que disponemos de varios altavoces, televisores, pantallas, Tabletas, móviles y ordenadores entre otros dispositivos, podemos llegar a juntar más de 60 dispositivos, por lo que diversificar puede ser necesario. Antes de lanzarnos debemos comprobar la velocidad de la red Wifi, realizando test de velocidad desde el propio router de la compañía y después desde nuestra red en maya. Si el resultado varía considerablemente quiere decir que nuestra red se encuentra sobrepasada y es necesario instalar una red alternativa.

Una forma de organizar nuestros dispositivos puede ser de acuerdo a su uso o el tipo de Wifi que usa, si nuestras redes en malla son Wifi 6 conectaremos aquellos dispositivos que dispongan de esta tecnología a esta red para sacarle el máximo partido a la velocidad. Para otros dispositivos usaremos la red principal del router de la compañía y otra red en malla alternativa. Otra opción es conectar aquellos dispositivos que se encuentren cerca del router y que sean compatible con cable de red. Por ejemplo, ordenadores de sobremesa, consolar o televisores. De manera que aprovecharán todo el ancho de banda sin usar el WiFi.

Las bombillas, interruptores, enchufes inteligentes, otros gadgets del hogar como el timbre, mirilla o cerradura inteligentes, pueden estar configurados a una de las redes, mientras que la otra podemos dejarla para dispositivos personales como tabletas, ordenadores portátiles, teléfonos móviles entre otros. También es importante revisar de vez en cuando los dispositivos conectados y eliminar todos aquellos que ya no estén disponibles o que sean sospechosos. De este modo, no solo evitamos saturar la red, sino que además nos aseguramos de que no sean usados para acceder a nuestra red.

Debemos recordar que una de las puertas de entrada de malware son los dispositivos antiguos desactualizados. Los ciberdelincuentes aprovechan las pequeñas brechas de seguridad de estos dispositivos para colarse en nuestros sistemas. Por lo que es importante mantener los dispositivos y sistemas actualizados, así como evitar cualquier intrusión a través de estos.