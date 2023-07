Tendremos otra Keynote de Apple en octubre repleta de nuevos dispositivos

No hay duda alguna de que a comienzos o mediados el próximo mes de septiembre tendremos una nueva Keynote de Apple. En este se presentarán sus nuevos iPhone 15 y algunas sorpresas más, como una nueva generación del Apple Watch Ultra a incluso algún AirPod nuevo. Pero poco después, en el mes de octubre, tendremos otra Keynote celebrada por Apple. En esta tendremos nuevos lanzamientos, y según uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple, estarán protagonizada por nuevos modelos de Mac, de los que no ha dudado en comentar numerosos detalles.

Lo que se presentará en esa nueva Keynote de octubre

Lo primero que nos recuerda Gurman es que en septiembre tendremos una Keynote donde conoceremos tanto la nueva gama de iPhone 15 y 15 Pro como los nuevos Apple Watch. Pero más allá de esta Keynote tendremos otra, que se celebraría el próximo mes de octubre, unas semanas después de los iPhone, y donde la estrella serían los Mac, los ordenadores personales de Apple. Y serán varios los modelos que encontremos en esa Keynote de Apple, ya que los de Cupertino buscan actualizar sus ordenadores a la tecnología más moderna.

La estrella de esta presentación sería el lanzamiento de los nuevos Mac con el procesador M3 de Apple, que es la generación más reciente y obviamente la que puede dotar de mayor rendimiento a estos ordenadores. Y hace sus apuestas sobre los modelos que recibirán en octubre este nuevo procesador. Serían los nuevos iMac, el MacBook Air de 13 pulgadas, así como el MacBook Pro de 13 pulgadas. Todos ellos presumirían del procesador más potente que ha lanzado hasta ahora la firma californiana.

Mark Gurman también hace mención de los iPads, que son un dispositivo que en el caso de haber Keynote en octubre también se suele actualizar. Pero parece que este año no habría lanzamiento alguno de iPad, aunque se encuentran algunos modelos en desarrollo, como por ejemplo un nuevo Air, pero a pesar de ello, no se espera que esté listo para el mes de octubre, y por tanto no podemos esperarlo esta Keynote de la que estamos hablando, pero tampoco hay que descartarlo del todo. Pero normalmente las predicciones de este analista se suelen cumplir.

Así que sí, tendremos nueva Keynote, pero es evidente que no tendrá tanto calado como la del mes de septiembre, donde los nuevos iPhone se llevan todo el protagonismo, generando una expectación poco común en el sector. Pero en este caso los Mac están orientados a un público más profesional, que suele utilizar estos dispositivos para trabajar. Pero es precisamente ahí donde Apple tiene un mercado más grande, con miles de empresas de mucha facturación que utilizan sus Macs para crear materiales audiovisuales de última generación. Así que este año tendremos dos Keynotes después del verano, y por tanto numerosas novedades, aunque todos solemos esperar ese “One More Thing” que nos desvele nuevas gamas de producto, como ocurrió en el WWDC del pasado mes de junio con las nuevas gafas Vision Pro.