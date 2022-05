Tendrás que renunciar a Android Auto o CarPlay en tu nuevo BMW, al menos de momento

Contar con Android Auto o Apple CarPlay se ha convertido en algo completamente imprescindible para muchos conductores, que buscan llevar en la pantalla de su nuevo coche un reflejo de todo lo que hay en su teléfono. Eso es posible gracias a estos sistemas operativos, que se han extendido en coches de decenas de fabricantes. Ahora uno de los más importantes, BMW, ha anunciado que tendrá que renunciar momentáneamente a estos sistemas en sus nuevos coches. Y una vez más por culpa de la interminable crisis de los semiconductores. Estos ya están condicionando la estrategia de la marca germana, que se está viendo abocada a detener la inclusión de estos sistemas en sus coches.

Decisión momentánea

Eso es lo que hemos conocido ahora, que BMW se ha visto obligada a dejar de incluir Android Auto o Apple CarPlay en sus coches como consecuencia de la escasez de semiconductores y procesadores. Esto ha provocado que la marca haya tenido que integrar nuevos procesadores en los coches que está fabricando en los primeros meses del año. Al ser procesadores diferentes de los habituales estos no son compatibles con los sistemas de Google y Apple, no al menos como BMW espera que lo sean.

Android Auto | Photo by aranprime on Unsplash

Y por tanto han decidido suspender la integración de los sistemas operativos en sus coches nuevos, aunque momentáneamente. Esto quiere decir que, si te entregan ahora un nuevo BMW, no contarás de fábrica con estos sistemas operativos, pero en unas semanas o meses, con una actualización de software, sí que contarán por fin con Apple CarPlay o con Android Auto. Y es que al tener que cambiar de procesadores, hay que hacer cambios en el software para que estos sistemas operativos sean completamente compatibles con él. Así que no debe cundir el pánico, si te compras un BMW; puede que el día que te lo entreguen no tenga estos sistemas operativos, pero poco después sí que podrás disfrutar de ellos como en cualquier otro vehículo nuevo de la marca.

Todos los coches de BMW que cuenten con un código de producción “6P1” estarán afectados por esta medida, y se verán condicionados por esta circunstancia. De todas maneras, es un poco confuso este asunto en general, porque la realidad es que con los grandes plazos de entrega que se están dando en las últimas semanas, no sería de extrañar que cuando los coches que compremos hoy nos los entreguen, estos ya cuenten con el nuevo software, porque probablemente ya esté listo ese parche que permita contar con Android Auto y CarPlay.

Las ventas de coches han sido en este pasado mes de abril de las peores de la historia, y precisamente se encuentra la crisis de los semiconductores detrás de ella. La imposibilidad de fabricar coches con estos procesadores está ralentizando mucho las entregas, que son más lentas que nunca, con plazos que pueden moverse entre los seis y ocho meses perfectamente. Una tormenta perfecta que fabricantes como BMW están capeando como pueden, como en este caso, en el que habrá que hacer un pequeño sacrificio unas semanas para poder disfrutar de este software normalmente.