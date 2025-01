¿Las teclas de tu teclado están pegajosas? Prueba esta solución

Uno de los grandes enemigos de los teclados, es el vertido de líquidos azucarados. Pasar tiempo frente al ordenador mientras tomamos un café o un refresco es de lo más habitual, como también son los accidentes. Si has derramado líquido sobre las teclas, provocando el mal funcionamiento, te contamos cómo solucionarlo.

Como solucionar el problema de las teclas pegajosas del teclado

Al secarse el líquido, el azúcar de las bebidas derramadas sobre el teclado, provoca que las teclas queden pegadas y no podamos usar normalmente el teclado. Haciendo que haya mayor resistencia, no podamos pulsarlas o incluso se queden bloqueadas provocando la marcación prolongada. Algo que además de dañar el teclado provoca una molestia a la hora de escribir. Este motivo puede ser la pérdida de la garantía de nuestros teclados, ya que el problema ha sido causado por nuestra negligencia a la hora de usar el teclado. Limpiar el líquido derramado por encima del teclado no es suficiente, debemos limpiar a conciencia el mismo sin esperar a que se seque.

Para que la limpieza sea efectiva y evitar causar un daño mayor y asegurarnos de no dejar ningún residuo ni rastro del accidente, es conveniente actuar rápido. De manera que una vez que hemos derramado, lo primero es con un paño o papel absorbente, recoger la mayor cantidad del mismo. Y seguir los siguientes pasos:

Si tenemos el ordenador encendido, apágalo y desconecta el teclado.

Prepara un recipiente con alcohol isopropilato .

. Con sumo cuidado y con ayuda de una herramienta de desmontaje de teclas , sacaremos las teclas afectadas del teclado.

, sacaremos las teclas afectadas del teclado. Si vamos a retirar varias al mismo tiempo, debemos asegurarnos de recordar la posición que ocupa cada una de las teclas.

de las teclas. También puedes optar por sacar una fotografía del mismo, si fuera necesario.

En el caso de teclas como la de algunos teclados pueden tener una barra de fijación, por lo que debemos fijarnos en la posición y en la forma que se coloca, para situarlas nuevamente la barra espaciadora, la tecla intro las teclas Shift

Con la ayuda de un bastoncillo de algodón, empapado en alcohol, limpiaremos las teclas. Si lo vemos necesario, también podemos sumergir las teclas durante un tiempo prudencial en el alcohol.

empapado en alcohol, limpiaremos las teclas. Si lo vemos necesario, también podemos sumergir las teclas durante un tiempo prudencial en el alcohol. Asegurándonos de limpiar completamente las teclas y secándose con cuidado para evitar la humedad.

para evitar la humedad. Del mismo modo, limpiamos con cuidado el lugar que ocupa la tecla en el teclado , usando el hisopo de algodón ligeramente humedecido, para retirar los restos de la bebida.

, usando el hisopo de algodón ligeramente humedecido, para retirar los restos de la bebida. Una vez, hemos acabado la limpieza, volvemos a colocar las teclas en su lugar.

Antes de volver hacer uso del teclado debemos esperar a que se seque completamente, si ha quedado algún resto y alguna de las teclas sigue pegándose, podemos repetir el proceso. Lo que nos garantizará que quedará completamente limpio, y recuperaremos la funcionalidad de las teclas. Si hemos retirado las teclas podemos aprovechar para limpiar toda la suciedad acumulada bajo las teclas del teclado, si se trata de restos sólidos o polvo, podemos usar una brocha o cepillo suave para retirar la suciedad.