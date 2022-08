Teclados flexibles para llevar en tu mochila

Ahorrar espacio o poder transportarlos con facilidad son algunos de los motivos que nos mueven a buscar alternativas a los teclados clásicos. En alguna ocasión hemos hablado de los teclados plegables como solución a este problema. Si queremos algo versátil, pero sin renunciar al tamaño, existe otra alternativa, los teclados flexibles.

Los mejores teclados flexibles

Hoy por hoy ya no es necesario un ordenador de sobremesa para trabajar o estudiar, los ordenadores portátiles han ayudado a que podamos llevar a cabo nuestras tareas en cualquier parte. Pero no son la única alternativa, ya que otros dispositivos como tabletas e incluso móviles son óptimos para cualquier tipo de trabajo. Aunque no están diseñados originariamente podemos adaptarlos para ello y con ayuda de otros periféricos como monitores, teclados, ratones o tabletas gráficas podemos hacer que nos encontramos cómodos trabajando. Por lo que pueden ser una buena inversión. La ventaja de los teclados flexibles es que al igual que los teclados plegables, podemos enrollarlos y llevárnoslos a cualquier parte. De modo que reducimos su tamaño y nos caben en cualquier bolso o mochila, además son muy ligeros y no tenemos que sacrificar el tamaño y el número de teclas para que ocupen menos. De este modo podemos hacer uso de un teclado extendido QUERTY en cualquier parte.

Teclado Flexible en varios colores | Lazmin112

Comenzamos hablando del Lazmin112. Se trata de un teclado fabricado en silicona de 85 teclas. Un teclado todoterreno ya que es resistente al agua, el polvo, el aceite y el ácido que podemos utilizar en ambientes hostiles, fácil de conectar a través de cable USB muy silencioso y cómodo de usar. Además, está disponible en tres colores. Su precio es de unos 20 euros.

Teclado enrollable Oxsubor | Oxsubor

Una muy buena opción puede ser este teclado flexible Oxsubor de 109 teclas. Al igual que el anterior está fabricado en silicona y es resistente al agua. Es lavable por lo que podemos usarlo al aire libre, en entornos con mucho polvo y suciedad e incluso en instalaciones médicas, en las que puede estar expuesto a fluidos y sustancias peligrosas. Muy ligero y se cabe enrollado en cualquier parte. Cuenta con cable USB para su conexión y es compatible con PC y Mac. Podemos comprarlo en Amazon por 25,99 euros.

Teclado flexible inalámbrico ASHATA | ASHATA

Por último, un teclado inalámbrico plegable, este de la marca ASHATA se enrolla sobre mismo reduciendo su tamaño considerablemente. Al igual que los anteriores está fabricado en silicona, es resistente al agua y fácil de limpiar. Compatible tanto con portátiles como Tabletas y teléfonos móviles. Dispone de conexión Bluetooth y batería recargable a través de USB. Flexible con muy buena elasticidad y un tacto muy agradable podemos guardarlo y transportarlo fácilmente. Su precio es de unos 30 euros.

Una muy buena solución para llevarlos a cualquier parte o guardarlo en cualquier sitio cuando no estemos haciendo uso de este. Teclados todoterreno que podemos usar bajo cualquier circunstancia. No tenemos que preocuparnos por el polvo o los elementos, gracias al material y el diseño con el con que están fabricados hacen de que estos sean robustos.

SEGURO QUE TE INTERESA