Tag Heuer lanza dos nuevos smartwatch al alcance de muy pocos

Cuando hablamos de wearables solemos hacerlo de modelos razonablemente asequibles, y cuando se trata de hablar de smartwatch, lo normal es que consideremos como un precio elevado por ejemplo el que tienen dispositivos como el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch, que se suelen mover alrededor de los 400 euros. Esta cifra ya es difícil de alcanzar para muchos, por lo que la realidad es que los relojes de Tag Heuer que hemos conocido ahora solo pueden estar al alcance de algunos elegidos, ya que se trata de los relojes inteligentes más caros que hemos conocido en los últimos tiempos, hablamos de la nueva gama TAG Heuer Connected, que nos ofrece unos niveles de acabado de primer nivel.

Relojes inteligentes de lujo

Esta es la mejor forma de describir lo que son estos nuevos relojes, unos smartwatch de auténtico lujo que se posicionan en una gama muy exclusiva. Estos llegan con el sistema operativo Wear OS 2 de Google, que no es otra cosa que la última y más reciente versión para wearables de Android. Estamos ante dos modelos denominados Connected Calibre E4, que están disponibles tanto en el tamaño de 42mm como de 45mm. Y lógicamente el precio tan elevado con el que cuentan no se debe a la electrónica, ya que, aunque sea de primer nivel, no justifica estos precios.

Y es que cuentan con unos acabados únicos entre los wearables que conocemos, con cajas disponibles en materiales tan nobles y resistentes como el acero pulido o el titanio, mientras que la pantalla se protege de los golpes y arañazos gracias al cristal de zafiro. Según el tamaño elegido, esta pantalla puede ser de 1,28 pulgadas o 1,39 pulgadas y con tecnología OLED, con resolución de 416 x 416 píxeles y 454x454 píxeles respectivamente. Es un reloj muy rápido, ya que cuenta con el Snapdragon 4100+, el más potente que podemos encontrar hoy en día en un reloj inteligente con Wear OS.

Es un reloj completo en cuanto a conectividad, integrando GPS, no podía ser menos, así como conectividad Wifi, para sincronizarse de forma independiente al móvil, así como NFC, por lo que podemos hacer pagos móviles con el reloj en establecimientos, acercándolo al datáfono. Puede medir la frecuencia cardiaca, y cuenta con brújula, barómetro, acelerómetro o giroscopio, sensores mediante los cuales puede hacer un seguimiento preciso de nuestra actividad física. Como es habitual, junto a Wear OS 2 incorpora el asistente de Google, por lo que tiene tanto un micrófono como un altavoz para poder interactuar con él.

Como decimos, estamos ante unos relojes de auténtico lujo, por unos acabados que normalmente no encontramos en los smartwatchs de los fabricantes habituales. Con estos relojes de Tag Heuer tenemos la esencia de los relojes del fabricante suizo en nuestra muñeca, así como la tecnología más moderna cuando hablamos de smartwatches. Pero es algo que hay que pagar, porque el Tag Heuer Connected Calibre E4 de 42mm tiene un precio de 1.700 euros, mientras que la versión de 45mm asciende hasta los 1.950 euros.