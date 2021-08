Las tabletas están de moda, incluso la legendaria HTC prepara la suya

En los últimos meses os lo hemos contado, las tabletas vuelven a interesar a los usuarios como no lo hacían desde hace años, cuando todos queríamos tener una. La pandemia ha disparado el uso de estos dispositivos, para estudiar, trabajar, entretenerse o hacer videollamadas en el confinamiento. Algo que se puede comprobar por el número creciente de fabricantes que o bien vuelven el mercado de tabletas, o se estrenan con él. Actualmente sabemos que Realme o Xiaomi están preparando sus nuevas tabletas, e incluso ahora hemos conocido que HTC, el fabricante que hace más de un lustro lideraba el mercado de móviles, también está trabajando en una tableta, que todo parece apuntar que será económica.

HTC tiene una tableta en desarrollo

Han aparecido las primeras informaciones sobre la tableta barata que está desarrollando la firma taiwanesa HTC. Esta se ha filtrado como la HTC A100, y estas informaciones no solo muestran el diseño de la tableta, sino que también será bastante accesible con un precio contenido. Las imágenes de la tableta nos muestran un diseño bastante atractivo, muy parecido al de muchos teléfonos de gama media, con un módulo de cámara rectangular, y con una pantalla que no parece tener unos bordes exagerados como en otros modelos baratos. Eso sí, estaríamos ante una tableta bastante humilde en cuanto a características.

Ya que contaría con un procesador Spreadtrum T618, que como podéis imaginar no va a ofrecer un rendimiento muy sobrado, pero suficiente para hacer las tareas más cotidianas en el día a día. Eso sí, llegaría con mucha memoria RAM, de hecho contaría con 8GB, y una almacenamiento interno de 128GB, ampliable mediante tarjetas microSD. Por tant o aunque el procesador no sea muy destacado, tanto la RAM como el almacenamiento son más propios de tabletas de alto nivel. Llegaría con una pantalla de 10.1 pulgadas, con resolución Full HD. Además cuenta con una cámara de fotos dual, con un sensor principal de 13 megapíxeles y uno secundario de 2 megapíxeles.

La batería tiene un tamaño de 7000mAh, mientras que cuenta con Android 11 como sistema operativo, lógicamente bajo la capa de software de la firma asiática. La filtración apunta incluso a un precio de 168 euros al cambio, lo que desde luego sería un gran precio para las características que hemos conocido, y viendo su aspecto tan interesante. De momento no se sabe nada sobre cuándo se lanzará este dispositivo, pero no parece que vayamos a tener que esperar demasiado tiempo, ya que una filtración tan precisa en detalles como esta es de esperar que no tarde mucho en ser oficial.

Una nueva muestra de que el mercado de tabletas cada vez está más activo, y que sin muchos los fabricantes que se están animando a lanzar nuevas tabletas, en muchos casos por primera vez, gracias a la enorme demanda que hay de todas ellas. El próximo 10 de agosto es de espera que Xiaomi lance tres nuevas tabletas, las Xiaomi Mi Pad 5, tras tres años de parón en este segmento.