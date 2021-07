La tableta Realme Pad desvela sus armas para competir con el iPad

Hace apenas dos años no hubiéramos imaginado dar dos noticias en un mismo día relacionada con tabletas. Y es que este segmento de dispositivos ha ganado mucho protagonismo con la pandemia. Y es que esta lejos de perjudicar al mercado de tabletas, lo ha potenciado, por la necesidad de muchas personas de trabajar, estudiar o entretenerse en tiempos de pandemia, algo que sabemos necesitamos cuando la distancia interpersonal es necesaria. Y tanto ha evolucionado este mercado que ahora mismo tenemos incluso cerca el lanzamiento de la primera tableta de Realme, que tendrá que competir no solo con el iPad, sino también con las nuevas tabletas de Xiaomi.

Nuevos datos sobre esta esperada tableta

La firma china Realme no solo está creciendo como la espuma en el mercado de smartphones, donde ya se ha posicionado entre los primeros 10 fabricantes del mundo, sino que también está trabajando en diversificar su gama, por un lado con unan nueva marca de dispositivos para el Internet de las Cosas, y como estamos conociendo en los últimos meses también tendrá lista pronto una tableta de gama media. De esta hemos ido conociendo nuevos detalles en los últimos meses, y ahora en su paso por una certificación ha desvelado más detalles. La principal información desvelada en esta certificación tiene que ver con la cámara de fotos. Y es que esta tableta contará con dos sensores idénticos delante y en la parte trasera.

Y es que esta tableta contará sensores de 8 megapíxeles, con una apertura de f/2.4, y estabilización electrónica de imagen. Por tanto su cámara será bastante normal en este aspecto y no podremos esperar nada por lo que vaya a destacar frente a su competencia. Esta tableta llegará con el modelo RMP2102, y estará más orientada a la gama media, contando con unas características versátiles para todos los usuarios. De hecho se espera que cuente con una pantalla de 10.4 pulgadas, y vendrá acompañada de una batería de 7100mAh. También contará con una memoria RAM de 6GB, así como con un almacenamiento interno de 64GB.

El aspecto de la RAM nos hace pensar que no será una tableta de gama de entrada, sino que podría equipararse más con otras como la Samsung Galaxy Tab S6 Lite o los iPad estándar. Ya que en un gama de entrada sería de esperar la mitad de memoria RAM o incluso menos. De momento no se sabe nada sobre el procesador de esta tableta, pero no nos extrañaría ver con un Snapdragon de gama media, o incluso un Dimensity 700 de MediaTek, que le pueda aportar también conectividad Wifi. Aunque estas características que se han dejado ver en la certificación pertenecen a la versión solo Wifi, la realidad es que existirá una segunda versión que contará también con conectividad móvil LTE.

Un mercado de tabletas que sin duda se va a saturar en la segunda mitad de este 2021, con la llegada de nuevos modelos, como los iPad Mini, que heredarán todas las novedades de los últimos iPad Air, o las nuevas Xiaomi Mi Pad 5, que será tabletas que se moverán entre la gama media y alta. Esta Realme Pad seguramente sea más asequible que todas ellas.