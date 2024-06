La tableta OnePlus Pad Pro es oficial, ¿futuro buque insignia de Oppo?

Hace unas semanas que veníamos conociendo detalles de la nueva tableta de OnePlus, su modelo más avanzado, que acaba de ser lanzado en China oficialmente. Una tableta que podría llegar a Europa con una denominación diferente y bajo el paraguas de Oppo. Vamos a conocer todos los detalles de esta nueva tableta, y comprobar qué es lo que nos ofrecerá en caso de llegar a España, ya sea bajo una marca u otra, porque lo que es seguro es que ambas serán idénticas. Una nueva tableta de alta gama que nos garantiza el mejor rendimiento posible en todas las situaciones.

Ficha técnica de la OnePlus Pad Pro

Sin duda alguna se trata de una de las tabletas más potentes en el mercado actual, y es que destaca en todas sus facetas con las mejores características que podemos esperar de una tableta Android hoy en día. Empezando por su procesador, uno de los más potentes en la actualidad, ya que se trata del Snapdragon 8 Gen 3, que está presente en muchos móviles de alta gama, y que por tanto nos va a brindar un rendimiento como tal de potente.

OnePlus Pad Pro | OnePlus

Este viene acompañado de una memoria RAM de hasta 16GB, así como un almacenamiento interno de hasta 512GB, por lo que va a ir muy sobrado en la multitarea. Otro aspecto en el que brilla esta tableta es en la pantalla, que tiene un tamaño de 12,1 pulgadas, y que cuenta con una alta tasa de refresco, de 144Hz, de las más altas que podemos encontrar actualmente en el mercado. Además, la resolución es muy elevada, siendo de 3000x2120 píxeles. Es una tableta que pesa poco, solo 584 gramos, y además es muy delgada, con un grosor de 6,49 mm.

La tableta contará además con un lápiz inteligente, la nueva Smart Stylus Pro, que cuenta con las características necesarias para transmitir sensaciones al usuario similares a las que tenemos cuando escribimos con un bolígrafo de verdad, algo que sin duda no es fácil de conseguir, pero que OnePlus parece haber alcanzado. La tableta se estrena con una batería de 8510mAh, y se carga bastante rápido gracias a una potencia de 67W. La cámara de fotos de esta tableta es de 13 megapíxeles, mientras que delante la cámara tiene un sensor de 8 megapíxeles.

No faltan conectividades clave como el NFC, así como Wifi ultra rápido, Bluetooth de última generación o conector USB tipo C. Su sistema operativo es Android 14 basado en la capa OxygenOS de OnePlus. El precio con el que se ha lanzado en China es de alrededor de 500 euros al cambio, lo que es un precio muy accesible si tenemos en cuenta las prestaciones de alta gama con las que cuenta. Ahora bien, no sabemos si llegará a Europa como tableta de OnePlus o de Oppo, cualquiera de las dos opciones es plausible. Contando con un procesador Snapdragon como este lo que parece seguro es que saldrá de China, aunque la duda está en si lo hará bajo una marca u otra.