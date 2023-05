Suspensión profunda en los móviles Xiaomi, ¿para qué sirve?

Xiaomi está incorporando en algunos de sus dispositivos una nueva función que permite un ahorro extra de batería. Te contamos qué es y cómo funciona el modo de suspensión profunda.

Así es el modo de suspensión profunda en Xiaomi

En el caso de los ordenadores tenemos la opción de inducir a nuestros equipos a un estado muy similar al de apagado. Una función por la que sus procesos se detienen y entran en un estado de reposo absoluto, ahorrando energía. Se trata de una función ya conocida por los usuarios de MacOS y Windows, en el primer lo conocemos como reposo y en el Windows lo conocemos como suspender, pero al fin y al cabo es el resultado es el mismo. Con esto conseguimos que se apague la pantalla, se detenga la actividad en los discos duros y cualquier otro proceso, con lo que en apariencia es equipo es como si estuviera del todo apagado. Aunque no sea del todo exacto, ya que para sacarlos de este estado tan solo hace falta mover el ratón o pulsar alguna de las teclas del teclado, para que vuelva a la vida.

Xiaomi Pad 6 Pro | Xiaomi

No es el único fabricante que incorpora estas funciones, en otros dispositivos es también conocido como “modo súper ahorro” con el que se puede llegar a alargar la duración de la batería hasta casi los 50 días. Esto mismo es lo que pretende Xiaomi con la suspensión profunda en sus dispositivos. Esta nueva función ha sido incorporada a su sistema MIUI esto es posible gracias al almacenamiento UFS3.1, con lo que se consigue que el dispositivo casi se apague.

Al paralizar todos los procesos se consigue un ahorro considerable de energía, ya que el gasto es similar al que se produce cuando estos están apagados pero enchufados a la red. Un consumo prácticamente residual. Pero por el momento este solo esta disponibles en un número muy reducido de dispositivos. En concreto a las Xiaomi Pad 6 y Xiaomi Pad Pro, dos dispositivos que cuentan con almacenamiento rápido. En el caso de estos dispositivos la autonomía de las baterías de las mismas puede llegar a alcanzar hasta los 47,9 días si hacemos uso del modo de suspensión profunda. Se espera que este ajuste puede terminar llegando a otras series como la Pad 5 que también cuenta con esta tecnología.

Todo depende del uso que hagamos del dispositivo y esto está supeditado a los periodos de inactividad. Por lo que para conseguir que la batería perdure más de un mes no tendremos que tocar para nada la tableta. Por el momento, este ajuste no es común encontrarlo en otros dispositivos, es casi exclusivo de los sistemas para ordenador y para el último modelo de las tabletas de Xiaomi. Algo que no estaría de más si lo implementarán en otros dispositivos como los teléfonos móviles. Lo que aumentaría considerablemente su autonomía disminuyendo el gasto cuando no estamos haciendo ningún uso de ellos. Por el momento nos tendremos que conformar con usarlo de este modo y esperar a que más dispositivos dispongan de este tipo de almacenamiento que permite el ahorro extra de energía.