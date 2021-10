Splay, el monitor que puedes llevarte plegado a cualquier sitio

Los usuarios de ordenadores de sobremesa, y también portátiles, en algunos casos necesitan de un segundo monitor para expandir su escritorio, o bien para poder acceder a los contenidos en un tamaño mayor. Hoy nos hemos fijado en un dispositivo que es cuando menos sorprendente. Y es que se trata de un dispositivo que se usa como un monitor, pero que podemos plegar y guardar cómodamente en una mochila, algo impensable en un monitor tradicional, por muy plano que este sea. Hablamos de Splay, curioso gadget que ha llegado a Kickstarter, donde a falta de prácticamente toda la campaña el objetivo de financiación se ha completado rápidamente.

Un monitor completamente plegable

Sin duda es lo más llamativo de este producto, que en el fondo es una pantalla de 24.5 pulgadas, como la que pueda tener un monitor medio, y se puede plegar fácilmente dentro de una mochila. Y pensaréis que cómo es esto posible, una pregunta totalmente pertinente. Porque en realidad, aunque se use como un monitor no lo es. Ya que se trata de una estructura, que simula a la de una tradicional pantalla CRT, de tubo, pero que en realidad se compone de un pequeño proyector que se coloca en la parte trasera de esta estructura plegable. De esta forma es realmente sencillo desplegar el monitor y utilizarlo como uno tradicional.

Este nos ofrece una resolución Full HD, de 1920x1080 píxeles, algo que sin duda es más que suficiente para una estructura como esta, tan endeble comparada con la de un monitor tradicional. A esta estructura y su proyector podemos conectarle un cable HDMI desde nuestro ordenador portátil o de sobremesa, como lo haríamos con cualquier otro. Además, no necesita de tener un enchufe cerca, ya que, si no lo hay, cuenta con una batería que además puede funcionar como Power Bank, y cargar a otros dispositivos cómodamente. Esta batería aporta una autonomía de cuatro horas con una sola carga. La pantalla viene en su propia funda, que no ocupa mucho más que la de una tableta, o incluso menos, de la que se saca su funda y proyector para funcionar como monitor.

Este dispositivo además se puede utilizar como un proyector si le quitamos la pantalla de monitor. Si lo utilizamos en este modo, podemos disfrutar de una pantalla de 80 pulgadas, con las que podemos ver nuestros contenidos favoritos a modo de cine. Sin duda es una excelente solución para aquellos profesionales que necesitan de un monitor o varios en un entorno en el que no es posible llevar un monitor, en primer lugar, por cuestiones de transporte, y en segundo por la falta de alimentación en ciertos lugares.

Esta pantalla Splay ya está en Kickstarter, donde ya ha conseguido de manera muy holgada su objetivo. No es una pantalla barata, porque en realidad hablamos de un monitor. Su precio es de 584 euros, más los gastos de envío. Eso sí, de hacernos con uno de estos dispositivos, tendremos que esperar hasta el verano de 2022 para poder recibirlo, por lo que habrá que echarle paciencia.