Los sorprendentes Huawei Freebuds 5 llegan a España

presumen de unas excelentes prestaciones, sino también de un diseño de lo más llamativo y extravagante. Después de haberse lanzado en China, como es habitual, ahora por fin lo tenemos en el horizonte en España, ya que la próxima semana lo podremos comprar en nuestro país, y además con un descuento temporal que le aplica la firma asiática. Vamos a conocer todos los detalles sobre su lanzamiento en nuestro país.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Huawei Freebuds 5 se pondrán a la venta el próximo 17 de abril de 2023 en la propia tienda de la firma china. Eso sí, aunque sí han detallado el descuento, no han avanzado todavía su precio en España, por lo que solo sabemos que podremos comprarlo durante 10 días con un descuento del 10% sobre su precio de partida. Si tenemos en cuenta que sus predecesores llegaron a España por 149 euros, podemos hacernos una idea de por cuánto podremos hacernos con ellos en nuestro país.

Huawei Freebuds 5 | Huawei

Un diseño rompedor

Desde luego lo más llamtivo de esta nueva generación es el diseño, que podríamos tildar de futurista, un aspecto por el que casi siempre brillan los dispositivos de Huawei. Y es que sea cual sea el color elegido, no solo por su brillante acabado, sino sobre todo por su forma, no van a pasar desapercibidos. El estuche también tiene un diseño muy atractivo, no solo por los colores elegidos, sino también por su forma ovalada, casi como la de un huevo.

En la ficha técnica encontramos las mejores prestaciones. Como unos controladores de 11mm, así como un rango de frecuencia de 16 Hz ~ 40 kHz. Desde cancelación activa de ruido, a controles táctiles o resistencia a las salpicaduras de agua y el polvo. Además, son compatibles con audio de alta resolución, sobre todo porque son compatibles con la conectividad Bluetooth LDAC, un códec de Sony precisamente creado para emitir más datos mediante Bluetooth, y por tanto un sonido de más calidad y más rico en detalles. La batería nos ofrece hasta 5 horas de reproducción solo con los auriculares, y hasta 30 horas si lo extendemos a la batería que incluye el propio estuche.

Estos auriculares también nos ofrecen un ecualizador dinámico, que nos permite personalizar el sonido del dispositivo a nuestro gusto, todo ello desde la app compatible en nuestro móvil. También tenemos cancelación de ruido a la hora de hacer llamadas, o un emparejamiento instantáneo con el sistema operativo de Huawei. Con otros dispositivos será rápido, pero no tanto. Por último, sus dimensiones, que en el caso de los auriculares son de 32,4 x 17,6 x 22,8 mm y solo pesan 5,4 gramos, mientras que en el estuche es de 66,6 x 50,1 x 27,3 mm y pesa 43 gramos. Por tanto, solo nos queda por resolver la incógnita del precio, algo que actualizaremos en cuanto lo sepamos, probablemente durante la próxima semana cuando ya se puedan adquirir.