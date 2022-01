¿Son compatibles los AirPods con los móviles Android?

Por todos es conocida la incompatibilidad de algunos dispositivos de Apple con su competidor Android. Generalmente estos están diseñados para su uso dentro del microsistema de los de Cupertino. Pero eso no es aplicable a todos sus gadgets. Te contamos cómo usar los Airpods de Apple con dispositivos Android.

Usar los Airpods con dispositivos Android

Desde su lanzamiento a finales de 2016 los auriculares de Apple si han convertido en algo necesario para los usuarios de iPhone si querían disfrutar de música o conversaciones con cierta privacidad. Su uso viene motivado tras la decisión de la compañía de eliminar los conectores de audio de sus dispositivos, por lo que no quedaba otra si queríamos usarlo.

Aispods | Apple

Aunque usar los auriculares de Apple con un dispositivo Android no algo muy recomendable ya que, aunque las nuevas versiones de estos funcionan bien con Android, no se pueden usar todas las funciones por lo que no es muy recomendable comprar unos para usarlos. Pero si su uso viene propiciado por el cambio de iPhone a Android y quieres aprovecharlo tienes la opción de hacerlo, tan sólo debes emparejarlos con tu Tablet o teléfono. Al tratarse de un dispositivo Bluetooth emparejar los auriculares con el teléfono es muy sencillo, aunque para ello debemos seguir los siguientes pasos:

Lo primero es acceder a los ajustes de nuestro teléfono y entrar en el apartado “ bluetooth ”

” Desde aquí debemos añadir los auriculares tal y como haríamos con cualquier dispositivo, pero teniendo cuenta una serie de recomendaciones.

Dependiendo de la versión de Android y del fabricante este proceso se diferente, por lo que debes preparar tu teléfono en modo emparejamiento.

A continuación, Coloca los auriculares lo más cerca posible del teléfono. En el caso de los Airpods Pro, lo haremos desde el estuche de carga abierto. Si se trata de los Airpods Max los sacaremos del estuche.

A continuación, mantel pulsado durante unos segundos el botón de la parte posterior de la carcasa . O el botón de control de ruido en los Airpods Max.

. O el en los Airpods Max. Sabremos que los auriculares están listos para el emparejamiento como veamos parpadear una luz bien en el frente o interior del estuche . O en el caso de los Airpods Max en la parte inferior del auricular derecho.

. O en el caso de los Airpods Max Dependiendo del sistema de emparejamiento que use nuestro teléfono, tendremos que confirmar para completar el proceso.

Airpods Max | Apple

Aunque debes tener en cuenta que Apple diseña y fabrica todos sus dispositivos para ser compatibles al 100% entre ellos, por lo que usarlos en otro entorno hacen que pierdan algunas de sus funciones como las que te vamos a contar a continuación:

Una de las más reseñables es la compatibilidad con los asistentes de voz. Como es obvio en Android no podemos hacer uso de Siri, el asistente de Apple. Pero tampoco podremos hacer uso del asistente de Google. Por lo que no podremos contralar la música ni hacer preguntas. Otro de los ajustes que perderemos es la personalización del doble toque, esto supone que no podremos saltar de canción o invocar a Siri con dos toques en los auriculares, solo podremos parar o reanudar la reproducción. Al igual que no se pausa el contenido cuando nos quitemos los auriculares tal y como sucede al usarlos en el entorno Apple. Pero esto no es lo único ya que no podremos saber el estado de carga ni de los propios auriculares ni de su estuche.