Las SmartTags de Samsung llegan a España, ¿para qué sirven?

Hace unas semanas la firma coreana presentaba los nuevos Samsung Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra, los tres nuevos teléfonos de alta gama de la marca. Junto a ellos presentaba un nuevo dispositivo, las SmartTags, una especie de llavero inteligente que puede evitarnos importantes sustos en el caso de que perdamos momentáneamente nuestros dispositivos. Unas etiquetas que llegan cuando insistentes rumores apuntan a que su gran rival, Apple, ofrecerá precisamente una solución similar de manera inminente, quizás para el próximo mes de marzo. Sea como fuere, ya puedes comprar en España estas SmartTags de Samsung.

Una manera de evitar el extravío de tus dispositivos

Este nuevo dispositivo de Samsung nos ofrece sin duda una gran utilidad, sobre todo cuando estamos manejando dispositivos de gran valor, como suelen ser smartphones, ordenadores portátiles, auriculares, cámaras de fotos y otros dispositivos que pueden tener un precio elevado y suponen una gran inversión. Como veis, se trata de un dispositivo perfecto para llevarlo como un llavero, y que permite tenerlo siempre cerca de esos dispositivos que tienen un especial valor para nosotros. Este se conecta a nuestros dispositivos mediante conectividad Bluetooth, y permite localizar nuestros dispositivos en caso de extravío.

SmartTags Samsung | Samsung

Eso sí, como es conectividad Bluetooth, debemos haber perdido el dispositivo y objeto cerca de nosotros, ya que el alcance está limitado a unos metros. Por tanto, es ideal para esas ocasiones en las que no sabemos dónde hemos dejado las llaves de casa, o el móvil, quizás escondido entre los cojines del sofá. Este dispositivo inteligente puede funcionar incluso si no tenemos conexión, gracias a la Galaxy Find Network. Que no solo busca dónde está ese objeto de valor gracias a este dispositivo, sino que además es capaz de facilitarnos un historial de ubicaciones para poder volver sobre nuestros pasos y así poder encontrar el objeto fácilmente.

Este SmartTag no solo es un localizador, sino también un botón inteligente, que puede sacarle partido a los dispositivos del Internet de las Cosas. Porque gracias a su botón incorporado podemos encender y apagar diferentes dispositivos conectados a nuestra red. Por tanto, es un dispositivo que tiene otras funciones, ya que se puede programar para poder activar cualquier dispositivo compatible conectado a la red. Es un dispositivo por tanto de uso bastante sencillo, pero que puede evitarnos perder dispositivos que pueden haber costado muchos cientos de euros. Ese es el verdadero valor y propósito de estos dispositivos, el evitar males mayores al perderlos. Unos SmartTag de Samsung que son compatibles en exclusiva con móviles de Samsung.

Estas etiquetas inteligentes de Samsung han llegado oficialmente a España ahora, y podemos comprarlas en color negro de momento. Por un precio de 39,91 euros a través de la propia tienda oficial online de Samsung. Unas etiquetas de que momento tienen poca competencia en el mercado, salvo por los conocidos Tile, que han sido prácticamente la única alternativa hasta ahora, además de algunos modelos chinos con poca reputación. Sin duda un segmento de dispositivos que seguramente va a crecer bastante en los próximos años.