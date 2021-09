SingMic, micrófono inteligente para cantar o hacer podcast que arrasa en Indiegogo

Si hay algo que han cambiado por completo las nuevas tecnologías, es la creación de contenidos. Algo que se ha convertido en un proceso al alcance de casi cualquiera, gracias a la tecnología asequible que nos permite crear los contenidos fácilmente desde nuestra casa. El último de estos dispositivos lo hemos conocido ahora en Indiegogo, la plataforma de Crowdfunding donde, podemos comprar un nuevo micrófono inteligente que desde luego nos parece de lo más práctico si queremos llevar siempre encima un micro para cantar algún tema o incluso para grabar un podcast itinerante.

Un micrófono compacto y muy inteligente

La gente detrás de SingMic no ha descubierto nada, eso es evidente, porque afortunadamente en el mercado contamos con micrófonos de este tipo desde hace tiempo, aunque en su gran mayoría mucho más aparatosos y menos elegantes que este que acaba de comenzar su campaña de financiación. En esta ocasión estamos hablando de un micrófono que cuenta con un diseño muy atractivo y compacto, estando disponible en tres colores, como son el plata, amarillo y turquesa, todos con un acabado metalizado. Este se puede transportar en cualquier lugar, incluso en el bolsillo de una chaqueta.

Se trata de un micrófono que ha sido diseñado para cantar, hacer podcast, directos en redes sociales o incluso para hacer entrevistas. El diseño favorece llevarlo siempre encima y tenerlo listo para nuestro siguiente contenido. Lo mejor de este micrófono es que cuenta con conectividad Bluetooth, lo que nos permite enviar al teléfono rápidamente las grabaciones que hayamos realizado. Además, con ella podemos hacer también un directo, por ejemplo, en YouTube, transmitiendo en tiempo real el audio que recoge el micrófono a cualquier red social donde necesitemos.

Cuenta con una latencia de solo 40ms, por lo que en el caso de hacer un directo no se va a apreciar prácticamente ningún tipo de retardo entre lo que se escucha y el movimiento de nuestros labios. Además, presume de un sonido claro y nítido, ya que integra tecnología de supresión de ruido apoyada en tecnología de inteligencia artificial. Un micrófono que permite también conectar dos unidades a la vez, para poder hacer un directo con varias personas sin renunciar a un gran sonido y voces nítidas. Un micrófono que además puede animar nuestros directos con luces LED de diferentes colores, que además pueden sincronizar su iluminación con el sonido que grabamos.

Cuenta con una batería para tenerlo siempre preparado para grabar cualquier contenido. Solo nos hará falta cargarlo durante dos horas para obtener treinta horas de grabación. Este se carga a través de un conector USB tipo C. Un micrófono que está arrasando en Indiegogo, donde ya ha conseguido su objetivo de financiación nada más comenzar la campaña. Y es que no es caro, ya que podemos comprarlo durante los próximos 30 días por solo 58 euros, más los gastos de envío. Quienes se hagan con él lo recibirán el próximo mes de noviembre, por lo que no tendrán que esperar demasiado en comparación con otros dispositivos que se venden en estas campañas.