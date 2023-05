Sillas de oficina ideales para días calurosos

Tener una buena postura y estar debidamente sentado es necesario si no queremos tener problemas de salud a la larga. Por lo que es recomendable tanto si trabajamos en casa como en la oficina, tener una silla adaptada a nuestras necesidades. Además, este año que todo apunta a que vamos a pasar un verano cálido y con altas temperaturas, nuestra silla debe estar a la altura.

Sillas Transpirables para el verano

Toda oficina que se precie tiene un sillón de cuero, en los despachos de directores encontramos estos como símbolo de poder. Pero en verano, no son lo más aconsejable, sobre todo cuando no tenemos acceso a lugares con aire acondicionado o donde la temperatura es algo más alta. Este tipo de material no respira y hace que pasemos calor y sudemos, algo por otro lado muy incómodo cuando estamos trabajando. Una alternativa es buscar sillas de oficina o sillones transpirables. A continuación, te dejamos algunos ejemplos de algunos modelos con los que no pasar tanto calor en verano.

Silla ergonómica transpirable | T-LoVendo

Comenzamos con una silla de oficina de malla giratoria, este modelo, aunque dispone de diseño ergonómico no cuenta con reposabrazos. Fabricada en materiales de alta calidad y rejilla transpirable. Incluye funda extraíble. Cuenta con una base de acero con 5 ruedas que permiten el giro de 360 grados y además es ajustable en altura. Está disponible en varios colores. Su precio es de 42,49 euros.

Silla transpirable Yaheetech | Yaheetech

Otra muy buena opción es la Yaheetech, una silla de oficina con ruedas y asiento regulable en altura desde los 35 a los 45 cm, que permite la función de mecedora. Dispone de respaldo lumbar que se ajusta al cuerpo fabricado con rejilla transpirable. Tanto el respaldo como el asiento están fabricados con material que deja pasar el aire y evita que sudemos. Cuenta con una base de 60 cm con la mejora la estabilidad. Incluye 5 ruedas de Nylon silenciosas con las que no se rayara el suelo. Está disponible en un amplio surtido de colores y es fácil de montar, incluye todos los accesorios y las herramientas. Su precio es de 50,99 euros.

Silla transpirable SONGMICS | SONGMICS

Por último, esta silla de oficina fabricada por SONGMICS es una silla de oficina con diseño ergonómico que incluye soporte lumbar. Incluye reposabrazos móviles que podemos deslizar hacia abajo para guardar la silla bajo la mesa. Cuenta con asiento ajustable en altura entre los 45 y los 55 cm al igual que podemos personalizar la inclinación bloqueando el mecanismo que incluye. Asiento acolchado con espuma de alta densidad con los que obtendremos un alto nivel de comodidad. Su respaldo fabricado en material transpirable deja pasar el aire. Sus cinco ruedas giratorias de 360 grados ofrecen una gran maniobrabilidad y movimiento suave. Una silla con gran resistencia con una capacidad de peso de 100 kg. Está disponible en dos colores y su precio es de unos 100,99 euros. Tres modelos de silla con los que no pasaremos calor en verano, a la vez que trabajamos cómodamente ya sea en casa o en la oficina.